بنك أبوظبي التجاري يوفر اللقاح لموظفيه وعائلاتهم

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أعلن بنك أبوظبي التجاري إطلاق حملة لتوفير لقاح «كوفيد 19» في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي لموظفيه وأفراد عائلاتهم بما في ذلك موظفو مصرف الهلال والشركات الأخرى التابعة للبنك، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في إطار حملة التطعيم الوطنية التي تنظمها دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، سعياً لمكافحة ومواجهة فيروس «كوفيد 19» وفي محاولة لعودة الحياة والنشاط الاقتصادي إلى الوضع الطبيعي.



ونجح بنك أبوظبي التجاري في إنجاز حملة التطعيم لموظفيه وعائلاتهم في كل من أبوظبي ودبي بهدف دعم جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المجتمع والوصول إلى مرحلة التعافي من خلال مساعي الحكومة لتأمين اللقاح لأكثر من 50% من سكان الإمارات بنهاية شهر مارس 2021.

وبهذه الخطوة الفعالة التي شملت تطعيم موظفي البنك وأفراد عائلاتهم أيضاً، أصبح بنك أبوظبي التجاري في مقدمة البنوك الوطنية التي شاركت في حملة التطعيم الوطنية لمواجهة انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19» والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع.