الإمارات تخصص جميع مراكز التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تخصيص جميع مراكز التطعيم ضد كورونا مؤقتاً لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يأتي هذا حرصاً على صحة الفئة المستهدفة مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح فيروس كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي تساعد في السيطرة على الفيروس.

وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الإمارات.

وناشدت الوزارة أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.