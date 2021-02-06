شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: قيود كورونا ستبقى حتى عام 2022 بسبب السلالات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء ببريطانيا، من أن الانتشار المستمر لسلالات فيروس كورونا المتحور يعني أنه لا يمكن رفع القيود حتى عام 2022 على الرغم من طرح عدد من اللقاحات المختلفة، ووفقا لتقرير جريدة "Mirror"، استخدم الباحثون في جامعة وارويك المحاكاة لنمذجة ما يمكن أن يحدث إذا تم فك قيود بريطانيا في الأشهر المقبلة، وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من تلقيح ما يقرب من 11 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، فإن ذلك "غير كاف" للسماح بالعودة إلى الوضع الطبيعي قبل نهاية العام.

ويحذر العلماء من أن مثل هذه الخطوة قد تكون كارثية وتؤدي إلى دخول الآلاف إلى المستشفيات والوفيات، هذا لأنه سيظل هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يرفضون أو لا يستطيعون الحصول على اللقاح ، مما يعني أن عمليات الانتقال للفيروس يمكن أن ترتفع بسرعة.



استمرار التباعد حتى 2022

وذكر التقرير أنه إذا تم تطبيق قاعدة الستة ، التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه في المحلات التجارية ووسائل النقل العام ، وكذلك حظر التجول ، اعتبارًا من سبتمبر ، فيمكن تجنب موجة أخرى.

وتم تقديم النتائج للمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في داونينج ستريت وقالت الوثيقة: "مع سلالة كوفيد العدوانية الجديدة ، ثبت أن اللقاحات وحدها غير كافية لمنع تفشي العدوى بين السكان، وهذا يعني أن نسبة الأفراد الذين لا يقبلون اللقاح ، قد تظل مسؤولة عن مزيد من المرض الشديد الخطورة حتى بعد اكتمال البرنامج.

وتشير المحاكاة إلى رفع الإجراءات ببطء من الآن وحتى نهاية العام ، وتشير النتائج إلى أن فتح الأمور بحلول شهر يوليو سيؤدي إلى موجة جديدة بحلول الخريف.

وبحسب الدراسة ، لا تزال هناك حاجة إلى توخي الحذر في العام المقبل أو المخاطرة بزيادة - مع وفيات يومية مماثلة حتى الآن - في الربع الأول.

قال مساعد باحث ما بعد الدكتوراه في الجامعة ، وأحد المشاركين في الدراسة ، الدكتور سام مور ، إنه يجب الجمع بين التطعيمات والقيود "لتوفير استراتيجية جيدة للسيطرة على انتشار الفيروس ".