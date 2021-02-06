لهذه الأسباب يتسع بؤبؤ العين

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

هناك العديد من الأدوية التي تتسبب في اتساع بؤبؤ العين

هناك أسباب كثيرة وراء اتساع بؤبؤ العين وزيادة حجمه عن الحجم الطبيعي غير الضوء، منها أسباب عادية ومنها ما هو بمثابة إنذار بوجود مشكلة.

جميعنا لديه عضلات صغيرة في أعيننا تسمى ”القزحية“، وهي الجزء الملون في العين، وهناك نوع من هذه العضلات هو المسؤول عن ضيق واتساع بؤبؤ العين.

ورصد موقع ”با- باميل“ الإلكتروني الأسباب المختلفة وراء اتساع بؤبؤ العين، اطلع عليها:

الأدوية

هناك العديد من الأدوية التي تتسبب في اتساع بؤبؤ العين مثل الأتروبين، الذي يُستخدم خلال فحوصات العيون الطبية بالإضافة لاستخداماته الأخرى المتعددة في علاج المعدة والتسمم وضربات القلب، وهناك أدوية أخرى تؤدي لاتساع بؤبؤ العين مثل الأدوية التي تعالج الغثيان، وبعض الأدوية التي تعالج الاكتئاب ومرض باركنسون ”الشلل الرعاش“.

إصابات العين

تعتبر إصابات العيون مثل التعرض للاصطدام بجسم حاد أو صلب أو التعرض للمواد الكيميائية، هي السبب الأكثر شيوعاً وراء اتساع بؤبؤ العين، إما بشكل دائم أو مؤقت بعد زوال الإصابة، واتساع بؤبؤ العين يُعد عرضًا شائعًا أيضاً بعد العمليات الجراحية مثل زراعة القرنية وإزالة إعتام عدسة العين.

الأمراض والإصابات الدماغية

من الأسباب الخطيرة التي تتسبب في اتساع حدقة العين هو التعرض للإصابات الدماغية أو الأمراض التي تؤدي لزيادة الضغط على المخ، وقد تصل لمرحلة التلف الداخلي، مثل الأورام والنزيف والسكتات الدماغية، ويتسبب ذلك في إتلاف عضلات القزحية، مما يؤدي لاتساع حدقة العين وهذه الحالة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً.