ولادة قيصرية وجراحة في المخ تنقذ حياة الأم والمولود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح أطباء مستشفى في إيطاليا من تحقيق إنجاز طبي مهم، بتوليد امرأة قيصرياً، أثناء خضوعها لجراحة أعصاب خطيرة.

وأُنقذ الأطباء حياة سيدة إيطالية هي وطفلتها، الخميس، بحراجة مزدوجة، وذلك بتوليد الأم بعملية قيصرية في مستشفى مولينيتى ospedale Molinette في مدينة تورينو بشمالي البلاد، أثناء خضوعها لجراحة أعصاب طارئة بسبب ورم في الغدة النخامية.

وفقاً لموقع " today" الإيطالي، دخلت الأم المريضة المستشفى منذ بضعة أيام في قسم التوليد بسبب فقدانها البصر بشكل مفاجئ، لتكشف الفحوصات الإشعاعية عن وجود ورم غدي نخامي نازف.

وكنتيجة لنزيف الورم الحميد الصغير الذي كان يقع في وسط الجمجمة، ضاغطاً على الأعصاب البصرية، ساءت الحالة حتى ضعف البصر في غضون ساعات.

ومن هنا جاء القرار بإخضاع المريضة على وجه السرعة لجراحة مزدوجة، أحدها تدخل حراجي في الأعصاب والأخرى ولادة قيصرية للأم الحامل في الأسبوع الـ35.





وفي غضون ساعات قليلة، حُولت وحدة العمليات في جراحة الأعصاب في المستشفى الإيطالي إلى غرفة متعددة الأغراض للسماح بالولادة القيصرية والعناية المركزة للجنين، وجراحة الأعصاب.

وبالفعل نجح الفريق الطبي الخاص من توليد الأم بسلام، ووصول طفلتها بياتريتشى بوزن 2185 كيلوجرام، والتي بمجرد ولادتها، عُهدت إلى طبيب الأطفال حديثي الولادة من قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، معلناً عن حالتها الصحية الممتازة.



وبمجرد الانتهاء من الولادة، واصلت أخصائية التخدير والإنعاش في المستشفى، التخدير وأعدت المريضة لجراحة المخ والأعصاب.

وباستخدام تقنية المنظار الداخلي من خلال الأنف، أزال الأطباء الورم النازف تماماً بنجاح كبير، الذي كان ضاغطاً على العصب البصري مسبباً العمى المؤقت.