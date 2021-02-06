شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح المكورات الرئوية يحمى من أعراض كورونا لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة ميسوري الأمريكية، أن لقاح المكورات الرئوية يحمي من أعراض كورونا ومضاعفاته الشديدة لدى الأطفال، ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين تلقوا لقاح المكورات الرئوية لم يتأثروا بشدة بالمرض الفيروسي وفقا لموقع thehealthsite.

وأوضح الباحثون بالدراسة إن الأطفال المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا في موسم الأنفلونزا الحالي لديهم احتمالات أقل للإصابة بأعراض أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو مضاعفات شديدة، ومن المعروف أن نمو فيروس واحد يمكن أن يمنعه عدوى فيروسية سابقة.

وأضافوا أن ذلك قد يساعد فهم العلاقة والتعايش بين الفيروسات الأخرى جنبًا إلى جنب مع فيروس كورونا ومعرفة حالة التطعيم لمريض الأطفال في نشر الاستراتيجيات الصحيحة للحصول على أفضل النتائج.

جدير بالذكر أن الباحثون راجعوا سجلات 905 من مرضى الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا لتحديد تاريخ التطعيم ضد الإنفلونزا لكل مريض ووجد الفريق أن الأطفال المصابين بكرونا الذين تلقوا لقاح المكورات الرئوية لديهم أيضًا احتمالات أقل للإصابة بأعراض المرض.