شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمى الجمع بين لقاحات كورونا من المتغيرات الجديدة للفيروس؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد التهديد المتزايد من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا أن العالم بحاجة إلى التأكد من أن اللقاحات المتاحة يمكن أن تستمر في توفير الحماية منذ بداية جائحة الفيروس التاجي، حيث توقع الخبراء احتمال ظهور متغيرات فيروسية جديدة، والتي يمكن أن تشكل تحديات للقاحات، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، يشعر بعض الخبراء بالقلق الآن بشأن ما إذا كانت لقاحات كورونا المتاحة ستثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة، بينما قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، هانز كلوج إن الفيروس لا يزال له اليد العليا على الإنسان، مضيفًا أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين لسلالات فيروس كورونا الجديدة المسبب للمشاكل حتى عندما دعا الدول إلى توسيع قدرتها على التسلسل الجيني.

متغيرات كورونا تثير مخاوف بشأن اللقاحات

وفقًا للمجلة الطبية البريطانية، تم توثيق الآلاف من متغيرات كورونا مع استمرار تحور الفيروس، ومن المرجح أن تغير أقلية الفيروس بطريقة ملحوظة، وتبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات فايرز وبايونتك ومودرنا وأكسفورد وغيرها وغيرها كيفية تحسين لقاحاتهم.

خلط لقطات لقاح كورونا للتعامل مع المتغيرات الجديدة

وأطلق باحثون في المملكة المتحدة تجربة جديدة لمعرفة ما إذا كان خلط لقاحات كورونا المختلفة يمكن أن يوفر الحماية من الفيروس ، بما في ذلك المتغيرات الجديدة.

وستحدد دراسة Com-Cov التي ستمزج ومطابقة لقاحين من لقاح فيروس كورونا ما إذا كان إعطاء الناس لقاحات مختلفة لجرعاتهم الأولى والثانية يعمل بالإضافة إلى النهج الحالي، الذي يستخدم نفس النوع من اللقاح مرتين.

ولقاحا كورونا اللذان يتم استخدامهما في التجربة السريرية التي تم إطلاقها منذ يومين هما اللقاحان اللذان طورتهما Oxford-AstraZeneca و Pfizer-BioNTech

ويعتقد العلماء أن الجمع بين اللقاحات يمكن أن يوفر حماية أفضل.