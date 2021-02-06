شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تحتوى على نسبة من فيتامين سى تفوق الموجودة بالبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تعزيز المناعة لدينا أحد أهم الأولويات فى الوقت الحال فى ظل انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث من المهم اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يوفر للجسم كافة احتياجاته ويتضمن اطعمة تحتوى على الفيتامينات والمعادن التى تُعزز من مناعة الجسم لمقاومة الأمراض المختلفة، وتلعب المكملات الغذائية مثل فيتامين سى دورًا حيويًا فى تعزيز المناعة ولكن يفضل الحصول عليه من الأطعمة وإلى جانب البرتقال الغنى بفيتامين سى، هناك أطعمة أخرى تحتوى على هذا الفيتامين أكثر من البرتقال، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلي قائمة بسبعة أطعمة تحتوي على فيتامين سى أكثر من البرتقال 1- البابايا

تشير الدراسات إلى أن تناول البابايا يمكن أن يحسن عملية الهضم ويفتح لون البشرة ويعمل على تنظيف الجيوب الأنفية ويقوى العظام، ويحتوى كوب واحد من البابايا على 88.3 مجم من فيتامين سى.

2- الفراولة

كوب واحد من الفراولة يحتوى على حوالى 87.4 مجم من فيتامين سى، وليس هذا فقط توفر الفراولة جرعات مناسبة من حمض الفوليك والمركبات الأخرى التى تُعزز صحة القلب.

3- القرنبيط

تناول رأس صغير من القرنبيط يمنحك 127.7 مجم من فيتامين سى مع 5 جرامات من الألياف و5 جرامات من البروتين.

4- الأناناس

يحتوى على البروميلين وهو إنزيم هضمى يساعد على تكسير الطعام وتقليل الانتفاخ، ويعمل البروميلين كمضاد للالتهابات ويساعد فى التعافى بشكل أسرع، وتحتوى حصة واحدة من الأناناس على 78.9 مجم من فيتامين سى.

5- البروكلى

يتمتع بخصائص مقاومة للسرطان، كما تحتوى حصة واحدة من هذه الخضروات الصليبية على 132 مجم من فيتامين سى.

6- المانجو

غنية بكثافة بفيتامين، وتحتوى حبة مانجو متوسطة الحجم على حوالى 122.3 مجم من فيتامين سى.

7- فلفل أحمر

منخفض السعرات الحرارية وغنى جدًا بالعناصر الغذائية المختلفة، حيث يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويحتوى 100 جرام من الفلفل الأحمر على حوالى 127.7 مجم من فيتامين سى.