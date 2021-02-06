شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يسبب قصورا في القلب وصدمة لطفل عمره 8 أعوام أثناء التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصيب طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات كان يتعافى من فيروس كورونا بمرض نادر وعانى من قصور في القلب، وذكرت جريدة "daily star" البريطانية، إن الطفل الذى يدعى أنتوني رودريجيز جونيور، من بومونت في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، أصيب بفيروس كورونا مع وعائلته بأكملها في أوائل ديسمبر 2020.

وبعد 6 أسابيع ، كان الطفل يشعر بالتعب بسبب أنه كان يعاني من احتقان في العينين وتشققات في الشفاه وإرهاق شديد ومع عدم استمرار تحسن حالته لاحظت والدته أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال [MIS-C] ثم نُقل إلى المستشفى، وقال الأطباء إنه كان يعاني من صدمة وقصور في القلب.

وقال والده : "كان يمكن أن يموت، فقد أخبرنا الأطباء أن جسده كان في حالة صدمة وأنه يعاني من قصور في القلب".

ووصفًا للأعراض النموذجية لمتلازمة الالتهاب المتعدد لأطفال، قال طبيب الأطفال في شمال هوليوود، الدكتور جويل ورش، لشبكة CBS Los Angeles : "نشهد حمى تستمر لعدة أيام ، وقيء ، وإسهال ، وآلام في المعدة ، وطفح جلدي ، وشعور بالتعب".

ما هى متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C)؟

هي حالة خطيرة يحدث خلالها التهاب شديد في بعض أجزاء الجسم، مثل"القلب ، الرئة ، الأوعية الدموية ، الكلى ، الجهاز الهضمي ، الدماغ ، الجلد ،العينين"،

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تشمل العلامات والأعراض الشائعة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال ما يلي:

1:حمى تستمر 24 ساعة أو أكثر.

2:القيء.

3:الإسهال.

4:ألم المعدة.

5:الطفح الجلدي.

6:سرعة نبض القلب.

7:سرعة التنفس.

8:احمرار العين.

9:احمرار أو تورم الشفتين واللسان.

10:الشعور بتعب غير عادي.

11:احمرار أو تورم اليدين أو القدمين.

12:الصداع أو الدوخة أو الدوار.

13:تضخم العُقَد اللمفية.

تشمل العلامات التحذيرية الطارئة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال ما يلي:

1:عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا.

2:صعوبة في التنفس.

3:تشوشً ذهني لم يكن موجودًا من قبل.

4:مَيْل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق.

5:ألم شديدًا في المعدة.