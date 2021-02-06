شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بنسبة 61% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، عن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 61% منذ تفشى الوباء وحتى شهر فبراير الجارى، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس، وأكدت الإحصائيات أن حالات الإصابة بالفيروس التاجى تراجعت إلى مايقرب من 121 الفا منذ ذروة الوباء في يناير الماضى، وحتى شهر فبراير الجارى خاصة بعد نشر قوات لدعم حملة اللقاح الوطنية .

وكشفت الإحصائيات الرسمية تراجع عدد حالات العلاج في المستشفيات بنحو 42%، مما أدى الى انخفاض اعداد الوفيات أيضا.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع أنها وافقت على اعتماد 1110 عضو في الخدمة الفعلية للمساعدة في خمسة مراكز تطعيم فيدرالية لفيروس كورونا،كما يمكن أن تزداد قوة الأعضاءلتصل 10000عضو.

وكان الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن، أعلن في وقت سابق عن تقديم 150 مليون جرعة من طلقات فيروس كورونا في أول 100 يوم من تولي المنصب، وهو تحد جعل أكثر إلحاحًا من خلال ظهور متغيرات جديدة من فيروس كورونا تكون أكثر قابلية للانتقال وتقلل من فعالية اللقاحات.

وكشفت السلطات الامريكية أنها تستهدف تشريعًا طارئًا يسمى قانون الإنتاج الدفاعي لمنح شركة فايزر أولوية الوصول إلى المكونات الخام للقاح، حيث يتم استخدام التشريع أيضًا للمساعدة في تقديم 60 مليون نقطة رعاية أخرى أو اختبار منزلي بحلول الصيف، ولزيادة التصنيع المحلي للقفازات الجراحية.

و تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بفحص بيانات اللقاح المقدمة إليها من شركة جونسون اند جونسون، قبل اجتماع لجنة استشارية مستقلة في 26 فبراير.