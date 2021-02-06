شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مليون شخص فى ليفربول ببريطانيا للكشف عن سلالة كورونا الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مطالبة مليون شخص في ليفربول وبريستون ولانكشاير بإجراء اختبار فيروس كورونا إذا كان لديهم سيلان في الأنف بحثًا عن سلالة من جنوب إفريقيا يمكنها التغلب على اللقاحات، يأتي ذلك بعد اكتشاف أكثر من 40 حالة من سلالة الفيروس الأصلي المتغيرة الموجودة في الشمال الغربي البريطاني.

ووفقا للتقرير، عادة ما يُطلب من البريطانيين فقط الخضوع للاختبار إذا ظهرت عليهم الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الحمى والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن مديري الصحة حثوا سكان منطقة مدينة ليفربول، بريستون ولانكشاير، على الخضوع للفحص إذا ساورهم أدنى شك بأنهم مرضى.

وتم العثور على التغيير ، المعروف علميًا باسم E484K ، في المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية التي أدت إلى تشديد بريطانيا ضوابطها على الحدود، على الرغم من أن الطفرة لا تسبب على وجه التحديد أي أعراض مختلفة عن السلالة الأصلية ، إلا أن المسؤولين يوسعون معايير المسحة كشبكة أمان للقضاء على الحالات التي عادة ما لا يتم اكتشافها.

وتشمل المجموعة الأوسع من الأعراض ضيق التنفس ، والتعب ، وآلام العضلات أو الجسم ، والتهاب الحلق ، واحتقان أو سيلان الأنف ، والغثيان أو القيء.

وقال ماثيو أشتون ، مدير الصحة العامة في ليفربول: "نحن قلقون من أن الناس قد لا يعتقدون أنهم مصابون بـفيروس كورونا لأنهم لا يظهرون الأعراض الكلاسيكية ونتيجة لذلك ، قد ينشرون العدوى عن غير قصد للآخرين".