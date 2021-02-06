شكرا لقرائتكم خبر عن ميديكال إكسبريس: الحاصلون على لقاحات كورونا معرضون للإصابة بشلل بيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الأكاديمية الامريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، بعض التوصيات لعلاج شلل الوجة النصفى بعد تناول تطعيمات لقاحات فيروس كورونا، أو عند الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.



الاصابة بشلل بيل بعد تلقى لقاحات فيروس كورونا

و أوضح التقرير أن بعض الحاصلين على جرعات لقاحات كورونا قد يتعرضون الى الإصابة بشلل بيل بعد وقت قصير من التطعيم، لذا تناول البحث بعض العقاقير التي قد تكون فعالة للعلاج من ظاهرة الشلل التي قد تصيبك بعد تلقى اللقاح وتكون عبارة عن تناول عقار الكورتيكوستيرويد وهو علاج هرمونى يعمل على السيطرة على الالتهاب، و ضبط مستويات الدم المنحل بالكهرباء.

كما تناولت الدراسة الامريكية أيضا أهمية فاعلية العلاج الفيروسي بمضادات الهربس للمرضى الذين يصابون بشلل الوجه النصفي بعد وقت قصير من التطعيم، على الرغم من أن تأثير الكورتيكوستيرويدات على سلامة وفعالية لقاح Pfizer-BioNTech و Moderna غير معروف حتى الوقت الراهن، إلا أن الظروف المناعية واستخدام الأدوية المهدئة للمناعة ليست من موانع التطعيم.

وأوضح التقرير أن شلل بيل المعروف أيضًا باسم شلل الوجه المحيطي الحاد يصاب أي فئة عمرية، ويرجع إلى تورم العصب الذي يتحكم في عضلات أحد جانبي وجهك والتهابه، أو قد يكون رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية.