المقامرة تزيد من خطر الوفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - حذرت دراسة من أن تطوير عادة القمار قد يضر أكثر من مجرد محفظتك، حيث يعتبر الذين يقامرون بشدة أكثر عرضة للموت قبل الأوان.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه “موقع صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد باحثون من أكسفورد أن المقامرين الكبار كانوا أكثر عرضة لمشاكل مالية، وبأنهم توقفوا عن الاعتناء بأنفسهم بشكل جيد وفي نهاية المطاف أصبحوا عاطلين عن العمل.

وفي الوقت نفسه، أولئك الذين استخدموا أكثر من 30 في المائة من نفقاتهم الشهرية لوضع الرهانات كانوا أكثر عرضة للموت بنسبة تصل إلى 37 في المائة أكثر، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

وأوضح الباحثون، أن هذا يعادل زيادة في معدلات الوفيات من 50 شخصاً من كل 10,000 إلى 69 في 10000.

وأضاف الفريق أنه حتى مستويات منخفضة من لعب القمار يمكن أن تترافق معه نتائج سلبية، وأن هناك منحدر خطير يبدأ من الرهانات العرضية ليصل إلى مشكلة لعب القمار.

في دراستهم ، قام الباحثون أولاً بتحليل بيانات مجهولة المصدر ل 10000عميل من بنك لويدز ، ووجدوا أنه في 2018 ، قام 43 في المائة من الأشخاص بإجراء معاملة مقامرة واحدة على الأقل مثل معاملات المراهنات أو الكازينو أو اليانصيب.

وكان متوسط الإنفاق السنوي على المقامرة £1,345 ، في حين أن الرقم المتوسط كان فقط £125 ، مما يشير إلى أن الرهانات في الطرف العلوي من المقياس هو أعلى بكثير من القيمة المتوسطة.

علاوة على ذلك ، أشارت البيانات المصرفية إلى أن المستويات العالية من المقامرة ترتبط أيضاً بزيادة احتمال استخدام السحوبات غير المخطط لها أو فقدان مدفوعات بطاقات الائتمان أو الحصول على قروضات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق أيضاً بفحص البيانات المصرفية المتغيرة ل101,151 عميل على مدار الفترة من 2012 إلى 2018، حيث وجد أن عادة المقامرة يمكن أن تزيد بشكل كبير مع الوقت.

وكتب الباحثون: “نجد أنه ، على سبيل المثال ، قبل ثلاث سنوات ، كان حوالي نصف المقامرين الأعلى إنفاقاً يقامرون بالفعل بشكل كبير ، بينما قبل ستة أشهر فقط ، لم يكن أكثر من 6.9 ٪ من هؤلاء المقامرين يقامرون على الإطلاق”.

هذا، وأضافوا، ” إنّ هذا من شأنه أن يسلط الضوء على السرعة التي يمكن لبعض الأفراد من خلالها الانتقال إلى المقامرة الثقيلة”.

كما حدد تحليل الفريق وجود علاقة سلبية بين المقامرة والرعاية الذاتية، ذلك أنّ الرهانات تطيح بالاستثمارات في التعليم واللياقة البدنية والهوايات.

وعلاوة على ذلك ، تم اكتشاف أنّ المقامرين الثقيلين يسافرون بشكل أقل بشكل عام، وبأنهم ينفقون الكثير من أموالهم خلال فترة الليل.

وقالت مؤلفة الدراسة وعالمة السلوك نعومي موغلتون من جامعة أوكسفورد: “من غير الواضح ما إذا كانت المقامرة تسبب نتائج سلبية ، أو ما إذا كان الأشخاص الضعفاء بالفعل مستهدفين بشكل غير متناسب من قبل المراهنات.

وأوضحت أن هذا يمكن أن يأتي “من خلال الإعلانات وتحديد مواقع متاجر المراهنة في حي فقير”.

ومع ذلك ، خلصت إلى أن ” أياً من هذه العلاقات مقلقة ويمكن أن يكون لها آثار على سياسات الصحة العامة.”

وقالت لـ MailOnline: “إحدى النتائج المدهشة هي أنه حتى المستويات المنخفضة من المقامرة ترتبط بالضرر”.

“لفترة طويلة، ركزت شركات المقامرة والجمعيات الخيرية ، بشكل واضح ، على المقامرين الأكثر تطرفاً.”

“لكننا نجد أن جميع مستويات المقامرة ترتبط بنتائج ضارة ، وأن الضرر أعلى بين أولئك الذين يقامرون أكثر.”

وأشار الفريق إلى أن دراستهم كانت محدودة بالنظر فقط إلى المعاملات المصرفية ، مما يشير إلى أن ” الآثار المقدرة لإنفاق المقامرة على الضرر المرتبط بالمقامرة قد تكون أكبر بكثير.”