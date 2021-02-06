“معجزة”.. صاحب أطول فترة إصابة بكورونا يتمكن من المشي

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عملية شفاء استغرقت ما يقارب العام ووصفت بالمعجزة ، تمكن مواطن بريطاني، من المشي لأول مرة، بعدما عانى من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يوثق تحرك جيسون كيلك البالغ من العمر 49 عاما، والذي يعرف بأنه صاحب أطول فترة إصابة بفيروس كورونا المستجد وهو يمشي لأول مرة منذ إصابته بالفيروس في 31 من شهر مارس/ آذار الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن فيروس كورونا تسبب في إصابة كيلك بتلف في رئتيه وكليتيه وكان موجودًا على جهاز التنفس الصناعي وفلتر الكلى على مدار الـ24 ساعة منذ دخوله لمستشفى سانت جيمس، في إنجلترا.

وقالت زوجته سو، إن “كيلك تمكن من المشي للمرة الأولى لمسافة طويلة ما يقرب من 6 – 10 أمتار”، معربة عن ذهولها وفرحتها بالتقدم، الذي وصلت إليه حالته.

وأكدت سو أنه “تمكن خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة من قضاء وقت كبير بعيدًا عن أجهزة التنفس الصناعي لمدة 16 ساعة ويعود لـ8 ساعات فقط، وأيضا تم تقليل أوقات فلاتر الكلى فقد خضع لـ60 ساعة من فلاتر الكلى ووصفت سو تعافي زوجها بالمعجزة.