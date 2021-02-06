شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تقطع التبرعات عن مشرعين دعموا الجهود لإبطال فوز بايدن في الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مايكروسوفت» البدء بإجراءات قطع التبرعات مؤقتا عن مشرعين صوتوا برفض التصديق على فوز الرئيس الجديد، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، أو «دعموا الجهود لإبطال فوزه».

وأفاد نائب رئيس مؤسسة مايكروسوفت، فريد هامفريز، بأنه سيتم قطع التبرعات الطوعية من موظفين ومالكي أسهم وأفراد عائلات، لأولئك المشرعين خلال دورة انتخابات 2022، من خلال مجموعة تابعة لمايكروسوفت.

وأشار هامفريز إلى أن لجنة العمل السياسي في المؤسسة، ستقوم بإنشاء مبادرة لدعم إصلاح تمويل الحملات وحقوق الناخبين، وقال عبر مدونة: «نعتقد أن هذه الخطوات ملائمة، نظرا لأهمية هذه المسائل على استقرار ومستقبل الديمقراطية الأمريكية».

وعلقت لجنة التحرك السياسي في وقت سابق التبرعات السياسية، بعد اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ما أدى إلى سقوط قتلى.