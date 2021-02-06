لن تصدقوا … زيادة الوزن بعد سن الـ30 تطيل العمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 4:59 مساءً

كشفت دراسة جديدة صادمة أن زيادة الوزن ببطء بداية من مطلع الثلاثينات تطيل العمر.

ودرس باحثو جامعة ولاية أوهايو بيانات جيلين من الناس من فرامنغهام، وهي مدينة في ماساتشوستس، تتراوح أعمارهم بين 31 و80 عامًا، ووجدوا أن الأشخاص الذين بدأوا مرحلة البلوغ بوزن طبيعي ثم ازداد وزنهم تدريجيا في وقت لاحق، بدرجة لا تصل إلى السمنة المفرطة، عاشوا لفترة أطول.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عاش الناس ضمن هذه الفئة لفترة أطول من قرنائهم أصحاب الوزن الثابت تقريبا طوال حياتهم. في حين عانى الأشخاص الذين وصلوا إلى سن الثلاثين وهم بدناء، ثم استمروا في اكتساب الوزن، عانوا لاحقًا من السمنة وما يصاحبها من وفيات.

وأوضح مؤلف الدراسة ”هوي تشنغ“ أن ”تأثير زيادة الوزن على الوفيات معقد، ويعتمد على كل من توقيت وحجم زيادة الوزن، وفي حين أن دراستنا لا تشجع على زيادة الوزن، إلا أنها توضح أن الزيادة التدريجية في الوزن وبقدر معتدل بدءًا من سن الـ 31 عاما وحتى الثمانين يمكن أن تساعد على إطالة العمر“.

وأضاف: ”هذه الدراسة تمنحنا المزيد من المعلومات عن زيادة الوزن على مدى الحياة، وكيف ترتبط بالوفيات، حتى يتمكن الناس من السيطرة على وزنهم بما يناسب صحتهم“.

كما حذر الباحثون من أن معظم البيانات جُمعت من ”مشاركين بيض“، مما يعني أن الدراسة قد لا تنطبق بنفس الدقة على الأعراق الأخرى بسبب بعض المتغيرات الجينية.