5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

المناطق_ الرياض

تصدَّرت منطقة الرياض، قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وقفزت لتسجل 154 إصابة مقارنةً بـ134 حالة، أمس الجمعة؛ تلتها الشرقية بـ110 حالات، ثم مكة المكرمة بـ54 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ19 حالة، ونجران بـ12 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إن منطقة الباحة جاءت في المرتبة التالية بـ11 حالة، ثم القصيم بـ7 حالات، فالشمالية 5، وحائل 4، وجازان بحالتي إصابة، مشيرًا إلى تبوك والجوف سجلت كلٌّا منها إصابة واحدة.