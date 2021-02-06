شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي لإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بدء مشروع بحثي جديد يتضمن إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالجامعة، يعمل على إعداد كوادر علمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك التكنولوجيا وتطوير الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بالجامعة في هذا المجال.

وأضاف«الجوهرى»، في تصريحات، السبت، أن المشروع يأتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية والذى يتضمن تبادل الخبرات العلمية والبحث العلمي والتعاون في استخدامات النانو تكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الاستثمار في الأفراد من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالجامعة وتعميق نظام المعرفة الفضائية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، والتي تمتلك مهارات عالية وقادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، كما يوفر المشروع فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيات متقدمة بصناعة الفضاء.

ولفت إلى أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من أربعة وحدات رئيسية هي نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات (الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية)، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي التعليمي ووحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي وتطبيقاته المختلفة.