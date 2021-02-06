شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح أسترازينيكا لكورونا تبدأ فى الوصول إلى الاتحاد الأوروبى والبداية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وصول جرعات لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد والمملوك لشركة أسترازينيكا إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث يحاول التكتل تسريع حملته للتلقيح ووضع فترة الأزمة وراءها.

وستستخدمه فرنسا ابتداء من اليوم السبت، مع إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، بعد وصول الدفعة الأولى مساء الجمعة وستبدأ ألمانيا وإيرلندا وإسبانيا والنمسا أيضًا في تقديم الجرعات، بينما ستتلقى البرتغال شحنات مطلع الأسبوع المقبل.

يتم نقل الجرعات في الغالب عن طريق الشاحنات عبر محاور في جميع أنحاء القارة، ووصولها هو تطور مرحب به بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي قضى الأسابيع القليلة الماضية في خلاف عام مع استرازينيكا بشأن أهداف اللقاح.

حتى مع تحسن الطرح، تظل الحكومات قلقة بشأن التأخير نظرًا لأن الآلاف لا يزالون يموتون يوميًا.كما أنهم يلتزمون بعمليات الإغلاق للتحكم في انتشار الفيروس، لا سيما مع ظهور متغيرات جديدة.

قال أشخاص مطلعون على المناقشات لوكاله "بلومبرج" إنه من المرجح أن تمدد ألمانيا قيودها على فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين عندما تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل وقادة حكومة الولاية الأسبوع المقبل. شددت اليونان يوم الجمعة القيود على الحركة والتسوق.

وفقًا لـ Bloomberg Vaccine Tracker ، فإن تقدم التطعيم في الاتحاد الأوروبي متأخر كثيرًا عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من البداية البطيئة ، تلتزم المفوضية الأوروبية بخطة لتطعيم 70٪ من السكان البالغين بحلول أواخر الصيف وتتوقع أن تنتعش الوتيرة بسرعة في الأشهر المقبلة ، مع تسليم ما لا يقل عن 300 مليون جرعة في الربع الثاني.

وسط القلق المستمر بشأن التأخير، حثت مجموعة من قادة الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الانتهاء بسرعة من المحادثات مع مطوري اللقاحات الآخرين، مثل نوفوفاكس وفالنيفا كما سلطوا الضوء على المخاطر المحيطة بقرار شركة Johnson & Johnson لشحن اللقاحات إلى الولايات المتحدة لتغليفها.

لقاح استرازينيكا هو الثالث التي يتم تصفيتها من قبل هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي ووافقت على لقاح BioNTech SE و Pfizer Incفي ديسمبر الماضى، والشهر الماضي لشركة Moderna Inc