قرارات جديدة من أبوظبي بشأن العمل الحضوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية ابتداءً من الأحد 7 فبراير.

وقال المكتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم".

وأضاف: "كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم".



وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: "واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكل الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن".