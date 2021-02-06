شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتعاقد على 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمواجهة السلالات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير نشر في صحيفة الديلى ميل البريطانية، عن توقيع بريطانيا صفقة للتعاقد على 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشى المتغيرات الجديدة من الفيروس التاجى، خاصة بعد أن أعلنت شركة أكسفورد عن فاعلية لقاحا استرازينيكا ضد متغير السلالة البريطانية الجديدة والتي أطلق عليها "كينت"، واستهدفت الصفقة الحصول على جرعات من لقاحات فيروس المختلفة لمواجهة السلالات التي ظهرت حديثا في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كشفت الاختبارات أن بعضها قد يكون قادرًا على تفادي المناعة التي يسببها المحصول الحالي من اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الصفقات التي وقعتها بريطانيا مع شركة CureVacالألمانية للتكنولوجيا الحيوية ، بهدف تعزيز ترسانة المملكة المتحدة ضد المتغيرات الناشئة، خاصة بعد أن أظهرت بعد الدراسات أن البديل الجنوب أفريقي قد يؤثر على فاعلية الجرعات الراهنة ويجعلها أقل فاعلية .

وتعتمد لقاحات كورونا الحديثة على تقنية mRNA ، وهي نفس التقنية التي تستخدمها شركةPfizer / BioNTech في اللقاحات التي كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في التجارب.

يأتي ذلك بعد أن أكدت الصحة البريطانية أن هناك حاجة ملحة للحصول على لقاحات جديدة لتوفير أفضل حماية ممكنة خاصة مع استمرار تحور الفيروس، حيث أن القدرة على إنتاج هذه اللقاحات الجديدة تسمح بمواكبة الفيروس.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع صفقة تصل إلى 405 ملايين جرعة من اللقاح في نوفمبر، بعد خمسة أشهر من المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه الأبحاث اليوم إلى أن لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا للفيروس التاجي فعال بنفس القدر في محاربة البديل في المملكة المتحدة كما هو الفيروس الأصلي.