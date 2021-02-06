شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تواجه مشاكل فى توزيع لقاح كورونا بسبب نقص اللقاحات المتوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية صراعًا على مستوى الولاية لتلبية مطالب لقاح فيروس كورونا حيث يعيق النقص جهود التوزيع المحلية، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية، كما شهد عدد من المقاطعات، بما في ذلك مقاطعة لوس أنجلوس، تقلص شحنات اللقاحات خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم إلغاء مواعيد بعض الأشخاص في الجرعة الأولى نتيجة لمشكلات التوريد.





قال الدكتور مارك غالي، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في كاليفورنيا، إنه تم توفير اللقاح، نعترف بأن ذلك سيكون خطواتنا لتحديد المعدل، ونأمل دائمًا في المزيد، ونواصل العمل مع الإدارة الفيدرالية للضغط من أجل المزيد، لكن هذا سيكون أحد أكبر تحدياتنا.

في جانب قال داريل نج، كبير مستشاري الاتصالات في فريق عمل لقاح فيروس كورونا، نيابة عن إدارة الحاكم جافن نيوسوم: "ستصل كاليفورنيا إلى 4 ملايين لقاح يوم الجمعة، وهو أكبر عدد تطعيم من قبل أي ولاية بأكثر من مليون، قامت الولاية بإعطاء مليون لقاح في الأسبوع الماضي وحده، أي أكثر من 40 ولاية أعطتها كل ولاية على الإطلاق، ووفقًا لبيانات متتبع بلومبرج، فإن كاليفورنيا تقدم لقاحات يومية أكثر بنسبة 50٪ من اللقاحات أقرب ولاية تالية (تكساس)، وتكساس أصغر بنسبة 33٪ فقط من ولاية كاليفورنيا.

جدير بالذكر أن كاليفورنيا اتبعت في البداية خطة كما حددها خبراء الصحة الفيدراليون، مع إعطاء الأولوية للمقيمين في دور رعاية المسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لكنها رأت نفسها متأخرة عن ولايات مثل ساوث داكوتا، ووست فيرجينيا، وتكساس، وفلوريدا، أجرت كاليفورنيا حوالي 3.45 مليون حقنة وهو أكبر عدد من الحقن في أي ولاية أخرى في البلاد لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصنيفها من بين أقل نسبة تطعيم للفرد في سكانها.