كيف تستعد الأم لفترة الصباح؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً - المهام اليومية للأم كثيرة خاصة بوجود الأطفال والتزاماتهم ومتطلباتهم التي لا تنتهي فكيف تستعد الأم لفترة الصباح؟ غالبا فترة الصباح هي أكثر أوقات النهار التي تعم بالانشغالات والصخب فكيف بإمكانك تنظيمها وما هي المهام التي عليك القيام بها في الفترة الصباحية؟ وبوصفي خبيرة تربية أطفال اليك هذه النصائح لاستقبال الصباح بطريقة ممتعة.

تذكري دائما بان الطريقة التي تبدئين بها يومك هي التي ستحدد نمط بقية اليوم، لذا من المهم أن تبدئي اليوم بأنشطة إيجابية تضعك في المزاج الصحيح ليوم مفعم بالنشاط والحيوية.

جمعنا لك هنا بعض النصائح من أمهات يعشن تجربة يومية مليئة بالإيجابية وكلهن أجمعن إن هذه المهام عليهن إنجازها قبل الساعة العاشرة صباحا في كل يوم وهي كالاتي:

- ترتيب الفراش: هذا أهم إنجاز عليك القيام به وتعليم أطفالك أن يرتبوا أسرتهم بنفسهم كل صباح.

رتبي فراشك في الصباح

- فتح الستائر: ضوء الصباح يحفزنا على الاستيقاظ ويمدنا بالطاقة. إفتحي جميع ستائر المنزل فالدماغ سيتحفز والجميع سيشعر بالحيوية والنشاط.

- التمارين الرياضة: التمارين لن تنشط فقط الجسد بل أيضاً الدماغ. الدراسات أثبتت بان التمارين الرياضية تخفف من الشعور بالقلق وستمنحك الشعور بالقوة، الجمال والنجاح. حاولي الخروج للمشي لمدة نصف ساعة أو قومي بعمل بعض التمرينات في المنزل ودعي أطفالك يشاركونك بها.

مارسي التمارين الرياضية

- غيّري ملابسك: البقاء بملابس النوم سيشعرك بالكسل والخمول، لذا احرصي على تغيير ملابسك فأنت بذلك تكونين مستعدة لاستقبال يومك بحيوية.

- ترتيب المنزل: من المهم جداً ألا تتأخري بترتيب المنزل فالمنزل المرتب تأثيره على الدماغ والحالة النفسية كبير جدا. فالبيت المرتب سيجعلك تركزين لمهامك الأخرى.

- الاسترخاء: الاسترخاء هو أن تهتمي بالجانب الروحاني. فكما أهمية الجانب النفسي، الذهني والجسدي فان الجانب الروحاني مهم أيضا وهذا يكون عن طريق الاسترخاء. اجلسي بمكان هادئ واشربي فنجان قهوتك واحسبي نعمك في ذلك اليوم. وتذكري أيضا بأن صلاتك ستساعد كثيرا بتنمية جانبك الروحاني.

- قراءة حكمة اليوم: بعض الأقوال المحفزّة مهمة فاقرئي المقولات والحكم في الصباح التي تجعلك تتطلعين ليوم جميل.

- الأغذية الصحية: لتكن وجبة فطورك غنية بالمواد الصحية لتمدك بالطاقة التي تحتاجينها في يومك

تناولي الفطور الصحي

- حب النفس: أحبي نفسك وأثني عليها. أنظري لنفسك في المرآة وقولي لها: أنت جميلة اليوم. تعطري بعطر ناعم واعتني ببشرتك. كل هذه الأمور مهمة لتكوني حيوية.

- التعبير عن المحبة: عندما تقولين لمن حولك بأنك تحبينهم فهذا يعني بأنك تقولين لهم بأنك سعيدة لوجودهم بحياتك وان مشاعر الحب هذه ستنتقل لهم ليصبح من حولك بنفس المزاج والإيجابية.