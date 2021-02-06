الإسعافات الأولية الهامة لإنقاذ الأطفال من الحوادث المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً -

مازالت الحوادث تشكل نسبة عالية جدا من الوفيات في مرحلة الطفولة.. فهناك تناول السموم التي تشمل الأدوية الموجودة بالمنزل والسوائل المنزلية المستعملة للتنظيف، وهناك الحروق التي تصيب الطفل بسبب ترك النار بدون حاجز لها، وكذلك حالات سقوط الطفل أو استخدامه السكاكين والمقصات من دون إشراف.. وكذلك حوادث الشبابيك الغير مزودة بقضبان حديدية، إضافة إلى حالات الغرق أو إصابات ضربة الشمس وابتلاع الأجسام الغريبة..وهنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال..يوضح لنا الإسعافات الأولية لكل حالة على حده مع عدد من الإرشادات.. حتى تتفهمها الأم وتسارع بإنقاذ طفلها

إنقاذ الطفل الذي ابتلع السموم

يجب أولا التعرف على النوع ومحاولة معرفة الكمية المتبقية في الزجاجة كمحاولة لتحديد المبتلع

الإسراع بنقل الطفل إلى المستشفى حتى لا تعطي الفرصة للجسم لامتصاص السموم من المعدة والأمعاء وانتقالها إلى الدم وأعضاء الجسم والأضرار بها

تنظيف الفم وإزالة البقايا من أقراص أو مواد سامة بداخله وإرغام الطفل على التقيؤ، وأسرع الطرق هو وضع أصبعك في حلقه مع تحريك طرفه في سقف حلقه أو في البلعوم مع إبقائه في فمه لفترة فيحدث القيء

وفي حالة التسمم بمواد متطايرة من المنظفات المنزلية أو الطلاءات أو الأحماض أو المواد الكيماوية فالأفضل عدم إرغام الطفل على التقيؤ..خوفا من احتمال استنشاق السموم في الرئة مع التقيؤ..واجعلي الطفل يشرب اللبن أو الماء حتى تذهبي إلى الطبيب لتحديد نوع العلاج

إنقاذ الطفل الذي تعرض للحريق

تشير الإحصاءات إلى أن حوادث الحروق تحتل المركز الثاني بعد حوادث الطريق، وان 40% من الحروق المنزلية تحدث بالمطبخ، و40% بسبب التدخين بكل أنواعه، بينما تمثل الكهربا وغيرها نسبة ال20% الباقية، والطفل هو الضحية الأولى لهذه الحروق المنزلية.. ولإنقاذ الطفل على الأم إتباع التالي

لا تفقدي أعصابك فالذعر هو العدو الأول؛ اصرخي لتحذري الآخرين، وتستدعى الخبرات للمساعدة، مع إبعاد طفلك من مصدر الحرارة أولا

ابلغي المطافئ أو شرطة النجدة وابعدي بقية أفراد الأسرة من مكان الحريق..مع إزالة الملابس من على المنطقة المحروقة على جسم الطفل فورا

افتحي الماء البارد وليس المثلج نظرا لأنه يسبب المزيد من تدمير الجلد على المنطقة المحروقة..مدة3 -5 دقائق

احظري وضع الزبد والشحوم على الحرائق؛ لأنه يجعلها أعمق ،واستخدمي الكريمات المتخصصة للمنطقة المتضررة عدة مرات خلال اليوم

قومي بفتح الأبواب بحذر شديد بعد أن تجسى حرارة سطح الباب ؛ تجنبا لموجة من اللهب والهواء الساخن

تجنبي الجري والهلع

خاصة عند عبور منطقة الحريق والأماكن التي بها دخان، وسيرى ورأسك منحن قرب الأرض؛ لان الدخان يصعد إلى أعلى ويكون الهواء أكثر نقاء قرب الأرض

أعطى طفلك عقار" اسيتامينوفين" أو" الايبوتروفين" لتخفيف الألم،مراعية الجرعة حسب عمره ووزنه

قومي بوضع قطعة قماش مبللة على فم وانف طفلك لمنع الهواء شديد السخونة من دخول الممرات الهوائية، وألا يفضل استخدام بطانية مبللة لتغطى بها جسمك

إذا اشتعلت النار بملابس طفلك فلا تتركيه يجري من المكان؛ حتى لا يزيد اللهب، إنما اجعليه يستلقى على الأرض وقومي بتغطية جسمه بسجادة أو بطانية، مع ضرب النار بيدك أو بفوطة

الحرائق البسيطة المسببة بالورق أو الخشب أو الملابس يمكن إطفاؤها بسكب الماء،

الحرائق المسببة بالكهرباء أو الزيوت أو مشتقات البترول..لا تسكبي الماء عليها، إنما اطفيها بالرمال أو السوائل الرغوية الموجودة باسطوانات الحريق

إنقاذ الطفل الذي تعرض للجروح والكسور

عليك بغسلها بالماء النقي والصابون أو بماء أكسجين لتطهيرها – صبغة اليود. الميكركروم المائي. المراهم التي تحتوي على مضاد حيوي- لوقاية الطفل من مرض التيتانوس

يستلزم الأمر أحيانا تغطية الجروح بشاش معقم مع تثبيته بالمشمع اللاصق، وإذا استمر الجرح في النزيف..اضغطي عليه بشاشة معقمة حتى تذهبين إلى اقرب مكان للعلاج

وفي حالة احتمال وجود كسر بأحد الأطراف..فلا تحركي الجزء المصاب ولا تدعي الطفل يحركه قبل استشارة الطبيب

ومع إصابات الرأس الشائعة عندما يتدحرج الطفل من فوق الفراش..وتلاحظي انه يتقيأ وشاحب اللون ولديه رغبة في النوم..وفي بعض الحالات تجدين تورم فروة الرأس مكان الكدمة..

سارعي بعمل أشعة للجمجمة للتأكد من عدم حدوث شرخ أو كسر بعدها يحدد الطبيب نوع العلاج

ارشادت مهمة لكل أم..لوقاية طفلها من الحوادث

السقوط..يجب ألا يترك الطفل على كراسي عالية بدون ملاحظة سواء كانت الأم داخل أو خارج الحجرة

ابعدي طفلك عن اى مائدة عليها أشياء ؛ لان أي دفعة خفيفة من الطفل سوف تسقط محتويات المائدة على رأس الطفل..وربما يكون هناك إبريق ماء ساخن

لا تتركي طفلك إطلاقا يجري أو يمشي ومعه اى شيء حاد في يده وأسوأ من ذلك ان يكون هذا الشيء الحاد في فمه

يجب تزويد شبابيك حجرة الطفل بقضبان حديدية وكل ترابيس الشبابيك يجب ان تكون مضمونة

عدم ترك الأطفال يلعبون على الطريق أو قريبا منه، وعند ذهاب الأم إلى السوق يجب ان تتأكد من ان طفلها مربوط جيدا بالعربة

عليك ألا تتركي طفلك بمفرده في الباني واو تحت الدش ، ويجب ان تراعي ألا يكون الماء عميقا

انتبهي على طفلك

وعلى الشاطئ تنبهي جيدا لحركة المد والجزر والأمواج، واستمعي إلى نصيحة حرس الحدود..وضعي في حقيبتك دائما بعض الأشرطة الطبية وكريم الالتهابات الجلدية

ابتلاع الأجسام الغريبة- نقود أزرار. خرز.إبرة دبوس. مسمار-الخفيف منها يمر في المعدة والأمعاء بسهولة وتلاحظه الأم في البراز، أما الأشياء الحادة فعليها استشارة الطبيب فورا

قد يؤدي ابتلاع الأجسام الغريبة إلى الاختناق أحيانا إذا استنشقها الطفل في الحنجرة أو القصبة الهوائية..هنا يجب حمل الطفل من قدميه ورأسه متدلية إلى أسفل ثم صفعه بشدة على ظهره لطرد الجسم الغريب