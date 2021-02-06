شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لرفض ختان الإناث.. كيف يؤثر الختان على صحة النساء والفتيات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 6 فبراير من كل عام نحتفل باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، وللختان مخاطر صحية عديدة على النساء والفتيات وصحتهن، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز هذه المخاطر الجسدية والنفسية على صحة النساء والفتيات، بحسب موقع "مراكز الوقاية من الأمراض" CDC" الأمريكية.





مخاطر ختان الإناث على صحة النساء والفتيات

ختان الإناث هو جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب ثقافية أو دينية أو غير علاجية.

وختان الإناث له عواقب طبية سلبية ، بما في ذلك المضاعفات المباشرة من الإجراء (التخدير ومضاعفات التخدير ، والنزيف ، والعدوى الحادة) ، وزيادة خطر وفاة كل من الأم والرضيع في حالات الحمل اللاحقة ، واضطراب ما بعد الصدمة ، والتهابات المسالك البولية.

وغالبًا ما تعاني الفتيات والنساء اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من عواقب صحية طويلة المدى بما في ذلك التندب والتكيسات والخراجات وتلف الأنسجة الأخرى والعقم وزيادة التعرض للعدوى وقد يعانين من صعوبة وألم عند الحيض أو التبول أو العلاقة الزوجية.

ويمكن أن يسبب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مضاعفات الولادة تهدد الحياة.

ويمكن أن يسبب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مضاعفات خطيرة وحتى مهددة للحياة أثناء الولادة كما تزداد مخاطر الولادة المتعسرة لفترات طويلة لدى النساء اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ويمكن أن تؤدي الولادة المتعسرة إلى الإصابة بناسور الولادة، كما يعرض الأم والطفل لخطر الوفاة.