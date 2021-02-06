صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية: 2.5 مليار نسمة في 130 دولة لم تصلهم جرعة واحدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الشركات إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة في تعزيز إنتاج لقاحات .

 

وفي إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، قال تيدروس، الجمعة، إن ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح.

 

وكرر مناشدته الدول الغنية لمشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن.

 

وقال: "لكننا نحتاج أيضا إلى زيادة هائلة في الإنتاج".

 

وأضاف: "في الأسبوع الماضي، أعلنت (سانوفي) أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزر/بيونتك. ندعو الشركات الأخرى إلى السير على هذا النهج".

 

وقالت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية الأسبوع الماضي إنها ستملأ وتعبئ ملايين الجرعات من لقاح فايزر اعتبارا من يوليو/تموز، بهدف المساعدة في توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها في ألمانيا لتلبية الطلب الهائل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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