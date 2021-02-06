شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير الإبداع وإدارة التغيير بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، فتح باب القبول في برنامج «ماجستير الإبداع وإدارة التغيير» للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021.

وبحسب بيان رسمي للجامعة، السبت، فإن البرنامج هو درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماجستير «الإبداع وإدارة التغيير» هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الإلكتروني.