شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 450 ألفا.. وتوقعات بانخفاض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن وفيات جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة، فى الوقت الذى تكثف الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا حول العالم جهودها من أجل القضاء على الفيروس القاتل، ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 450 ألف، كما تشير التقديرات إلى أن الوفيات اليومية لا تزال مرتفعة عند أكثر من 3000 حالة في اليوم، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في كل من الوفيات والحالات، حيث سجلت البلاد ما يقرب من 27 مليون حالة حتى الآن، كان أكبر سبب لعدد الوفيات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي هو كاليفورنيا، حيث بلغ متوسط عدد الوفيات أكثر من 500 يوميًا في الأسابيع الأخيرة.

ويتوقع خبراء الأمراض المعدية أن تبدأ الوفيات في الانخفاض بعد وقت قصير من وصول الحالات الجديدة إلى ذروتها في بداية العام، قالت المديرة الجديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي ، التي قالت لوكالة أسوشيتيد برس إنها قلقة بشأن التأثير المحتمل لتجمعات سوبر بول يوم الأحد المقبل ، قد تنحسر وفيات كورونا الجديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

فى نفس السياق يراقب خبراء الصحة العامة فلوريدا عن كثب هذا الأسبوع حيث ستقام بطولة سوبر بول في تامبا، يحاول قادة المدينة واتحاد كرة القدم الأميركي ضمان التباعد الاجتماعي عن طريق الحد من الحضور بثلث سعة الاستاد - 22000 شخص. ومع ذلك ، ستكون هناك حفلات وأحداث في الحانات والنوادي وأنشطة أخرى تجمع الناس معًا.

يذكر أن تأتى تعليقات مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق FDA فى الوقت الذى تسببت فيه السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس العام 2021 لملايين البريطانيين، وحظرت سلسلة من الدول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن الفيروس التاجى المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى بنسبة 70%.