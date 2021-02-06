شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خرافات شائعة.. مزيلات العرق تسبب السرطان وتناول البيض يضر القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحياة مليئة بالمعلومات الصحية الخاطئة والخرافات الشائعة بين الناس على كافة المستويات، حتى أصبح هناك قائمة لا تعد ولا تحصى لتلك الشائعات، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

تعرف على أبرز 10 خرافات صحية شائعة: - الخرافة الأولى: يجب شرب 8 أكواب من الماء يوميًا

يقول الأطباء إنه ليس من الضرورى حساب عدد أكواب الماء التى تشربها، ولكن الأهم أن يبقى الجسم رطبًا قدر المستطاع لأن ذلك يساعد على إنجاز المهام المطلوبة، مع مراعاة أنك قد تضطر إلى شرب المزيد من الماء إذا كان لون البول أصفر داكن أو إذا كنت تعيش فى مناخ حار.

- الخرافة الثانية: مزيلات العرق يمكن أن تسبب السرطان

يُقال إن مزيل العرق وخاصة مضادات التعرق تسبب السرطان من خلال امتصاص الإبط للمواد الكيميائية المتواجدة بها إلى أنسجة الثدى ما قد يؤدى إلى ظهور الأورام، وهو ما نفاه المعهد الوطنى للسرطان.

- الخرافة الثالثة: تناول وجبة الإفطار من أجل إنقاص الوزن

تناول وجبة الإفطار يُقلل فقط الشعور بالجوع على مدار اليوم ويمنع الأكل العشوائى ولكن لا ينقص الوزن.

- الخرافة الرابعة: تناول البيض يضر بصحة القلب

تناول بيضة أو اثنتين فى اليوم لن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء، نعم يحتوى البيض على نسبة كوليسترول ولكن ليس بالقدر الذى يضر بصحة القلب.

- الخرافة الخامسة: طقطقة أصابعك يسبب التهاب المفاصل

يتطور التهاب المفاصل عندما ينكسر الغضروف الموجود داخل المفصل ويسبب حدوث ألم، أما طقطقة الأصابع فإنها تعمل على فصل المفاصل من بعضها وتتمدد لتكوين فقاعة هواء فى السائل ثم تنفجر بعد ذلك بصوت، ولكن ليست هذه العادة وحدها السبب فى الإصابة بالتهاب المفاصل.

- الخرافة السادسة: القهوة تعيق النمو لدى الأطفال

أشارت العديد من الدراسات إلى عدم وجود صلة بين استهلاك القهوة وضعف النمو لدى الأطفال.

- الخرافة السابعة: الأكل قبل النوم يزيد الوزن

ليس الأمر كذلك، فإذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم عليك تناول وجبة خفيفة صغيرة مليئة بالبروتين فلا تجوع نفسك خوفًا من زيادة الوزن.

- الخرافة الثامنة: الوزن الزائد وكبر السن مرتبطان بضعف الصحة

من الجهل الربط بين الوزن وكبر السن وبين الصحة، فالاعتقاد الخاطئ الشائع بأن كون الشخص كبير سنًا أو يعانى من زيادة فى الوزن لا ينعم بصحة جيدة، حيث أن حجم الجسم ليس مؤشرًا على صحته وإنما السلوكيات الصحية الإيجابية والعادات الغذائية السليمة.

- الخرافة التاسعة: يجب ممارسة الرياضة ساعة يوميًا على الأقل

بالطبع لها فوائد صحية ولكن ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميًا ليس ممكنًا فى الغالب، ولكن ضع فى اعتبارك أن أى نشاط تقوم به جيدًا لصحة الجسم حتى لوكان المشى لمدة 15 دقيقة.

- الخرافة العاشرة: المراحيض المتسخة يمكن أن تنقل الأمراض الناتجة عن الاتصال الجنسى

استخدام المرحاض خارج المنزل يعتبر كابوسًا خاصة أن معظمها ليس على مستوى النظافة المطلوب وقد تنتقل أى عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيليات نتيجة استخدام مراحيض متسخة ولكن من غير المرجح أن يُصاب الشخص بمرض جنسى.