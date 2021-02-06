أي اللقاحات أكثر فعالية ضد سلالة كورونا البريطانية ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد اكتشاف السلالات المتحورة من فيروس كورونا، زادت التساؤلات حول اللقاحات الأكثر فعالية في مواجهة الطفرات الجديدة.

أكدت دراسة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي قامت جامعة أكسفورد البريطانية بتطويره بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” يتمتع بفعالية ضد الطفرة التي طرأت على الفيروس في بريطانيا مؤخرا.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد أكدت أسترازينيكا ما توصلت إليه في دراسة لم يتم تحكيمها رسميا، نُشرت يوم الجمعة.

وأجرت شركتا “فايزر” و”موديرنا” الأميركيتان، بدورهما، دراسات أولية توصلت إلى أن لقاحاتهما لا تزال تتمتع بفعالية أمام الفيروس المستجد وطفراته.

وأدت الطفرات الأخيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا وبقاع أخرى حول العالم.

ورغم سرعة انتشار الفيروس المتحور، إلا أنه لا يؤدي إلى حالات أكثر خطورة من العدوى.

ورصدت الولايات المتحدة إصابات بالطفرة البريطانية من الفيروس في عشرات المدن والمقاطعات.

وتشير الصحيفة إلى أن الجهات المصنّعة للقاحات تعمل حاليا على تطوير تركيبات تركز على الطفرات الجديدة بشكل أكثر دقة.

ورصدت بريطانيا على مدى الأشهر الأخيرة ظهور سلالة من الفيروس، عرفت باسم “B-117″، وأظهرت الدراسات أن تلك السلالة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي بنحو 70 في المئة.

وفي جنوب إفريقيا، ظهرت سلالة عُرفت باسم “B.1.351″، إلى جانب سلالة أخرى مثيرة للقلق في البرازيل.

وفي الولايات المتحدة تحدثت السلطات أيضا عن نشوء سلالات جديدة وسط تحذيرات من انتشارها على نطاق واسع في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسببت الطفرات بإعادة القيود والإغلاقات في دول عدة حول العالم، بعد أن كانت قد رفعتها في وقت سابق.