رجيم سريع لخسارة الوزن ببسكويت الفطور والخضار

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم بسكويت الفطور والخضار الطريق السريع الى تخسيس الوزن واستعادة الرشاقة. وقد ابتكرته اختصاصية التغذية الاميركية المقيمة في نيويورك سينثيا ساس. وهو يقوم على تناول هذين المكونين مع مكونات غذائية اخرى مفيدة جداً. ويمكن اتباعه لمدة لا تزيد على 5 ايام حيث يساعد على خسارة 3 كيلوغرامات تقريباً. وهذه تفاصيل الرجيم السريع.

قواعد الرجيم

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اشارت سينثيا ساس في كتابها رجيم البطن المسطح الى ان رجيم بسكويت الفطور والخضار يعتبر الطريق السريع الى خسارة الوزن. وذكرت انه يقوم على تناول اطعمة صحية متنوعة ويساهم في حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. واشارت الى انه يهدف الى الحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية والى تسريع عملية الايض والتخلص من السموم والبقايا الضارة في مدة لا تزيد على 5 ايام. كما انه يقضي بتناول الطعام الصحي والمتوازن مع التركيز على الخضار والفواكه والبروتينات الخفيفة والدهون النباتية. ويسمح ايضاً بتناول قطعة صغيرة من الشوكولا الذي يحتوي على 70% كاكاو مرة واحدة يومياً.

برنامج الرجيم

قبل البدء باتباع برنامج هذا الرجيم يجب المرور بمرحلة تمهيدية تستمر لمدة 5 ايام. وخلالها يجب تناول المأكولات التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعلى نسبة مرتفعة من الالياف. فهذا يمنع الاحساس بالجوع والرغبة في تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون والسكريات لأطول مدة ممكنة.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او مع ملعقة صغيرة من العسل، قطعتان من بسكويت الفطور المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج، قبضة من المكسرات النيئة.

الغداء. طبق من سلطة الخضار، طبق من السبانخ المطهو على البخار مع القليل من عصير الليمون، بيضتان مسلوقتان أو قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج الابيض المشوي مع رشة من زيت الزيتون الطبيعي.

العشاء. طبق من شوربة خضار خالية من الدهون، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش الخالي من الدهون.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او مع القليل من العسل، قطعتان من بسكويت مصنوع من القمح الكامل، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. طبق من الارز الاسمر المطهو على البخار مع القليل من الملح ورشة من زيت الزيتون، بيضتان مسلوقتان.

العشاء. طبق من السلطة مع العجة النباتية.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعتان من بسكويت الفطور المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج والطبيعي.

الغداء. طبق من السبانخ المطهو على البخار مع القليل من زيت الزيتون، بيضتان مسلوقتان.

العشاء. طبق من البروكولي المطهو على البخار مع القليل من الثوم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فاكهة موسمية.

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اليوم الرابع

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعتان من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. طبق من قالب الخضار المحضر في الفرن من دون اي مواد دهنية، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

العشاء. طبق من سلطة الملفوف مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، حبة من فاكهة موسمية.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعتان من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. طبق من اللوبياء المسلوقة او المطهوة على البخار مع رشة ملح صغيرة والقليل من زيت الزيتون، طبق من العجة النباتية.

العشاء. طبق من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون و الخل، كوب من اللبن الزبادي الطبيع الخالي من السكر مع قطع فاكهة مثل التوت.

وخلال اتباع رجيم بسكويت الفطور والخضار الذي يعتبر الطريق الاسرع الى خسارة الوزن يجب الحرص على شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً. وهكذا يمكن فقدان 3 كيلوغرامات في 5 ايام.



