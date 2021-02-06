دولة الإمارات تتخطى حاجز الـ 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 158,786 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,008,160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19