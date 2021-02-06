كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 105 ملايين ورقم صادم بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 105.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و288487.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات ألمانيا ترتفع إلى مليوني و275394

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و275394 بعد تسجيل 10485 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضاً أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.





12 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكورونا في 5 فبراير/شباط نزولاً من 20 إصابة في اليوم السابق، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 17 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت اللجنة في بيان أن 4 من الحالات الجديدة تم نقلها محلياً، وكان هذا أدنى عدد من الإصابات المنقولة محلياً منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 10 حالات انخفاضاً من 28 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 89681 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





ارتفاع وفيات المكسيك لـ164290

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 1368 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 164290، في حين تم تسجيل 13051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 1.9 مليون حالة.

وأقرت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.





22139 إصابة جديدة بفرنسا و651 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 22139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة.

وسجلت فرنسا إجمالاً 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إنها أعطت الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد، مضيفة أن أكثر من 234 ألفاً حصلوا على الجرعة الثانية.





وفيات البرازيل تتجاوز 230 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1239 حالة وفاة و50872 إصابة بكورونا، الجمعة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 9 ملايين و447165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و230034 وفاة.

وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.



