هافانا تواجه كورونا بـ"حظر تجول ليلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة إقليم العاصمة الكوبية هافانا، الجمعة، فرض حظر تجول ليلي مرة أخرى في العاصمة، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يجب على السكان عدم مغادرة منازلهم بين الساعة 9 مساء و5 صباحا، ويستمر الحظر حتى إشعار آخر.



وشهدت الأسابيع الأولى من هذا العام عددًا من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد أكبر مما تم تسجيله على مدار عام 2020 بأكمله.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة لأول مرة.

وألقى خبراء حكوميون باللوم على تراجع الانضباط عند الانتظار في الطابور للحصول على الطعام والضروريات الأساسية الأخرى. وقالوا إنه لا توجد مسافة كافية في طوابير الانتظار.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة 31190 إصابة و 229 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، المرض الناجم عن الفيروس منذ بدء الوباء.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خففت كوبا الإجراءات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا وأعادت فتح أبوابها للسياح في الغالب. ومنذ كانون الثاني/يناير، تم تشديد بعض الإجراءات مرة أخرى.

وترفض الحكومة شراء لقاحات فيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها الآن في العديد من الدول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التكلفة، وتقوم بتطوير لقاحات خاصة بها بدلاً من ذلك.

ويجري حاليا اختبار 4 مستحضرات كوبية في تجارب سريرية.