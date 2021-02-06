نصائح للتغلب على الأرق وقلة النوم بسبب كورونا

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القاهرة - سامية سيد - لقد عانى الكثير منا من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم أثناء وباء كورونا، حتى أن العلماء أطلقوا على الأرق بسبب كورونا "كورونا سومنيا" أو coronasomnia، حيث أدى القلق المتزايد إلى معاناة الكثير منا من أجل النوم والاستيقاظ في الليل والحصول على ساعات كافية من النوم العميق في الأسبوع، في هذا التقرير نقدم لكم نصائح للتعامل مع الأرق وقلة النوم بسبب كورونا.

وبحسب جريدة "Metro" فقد تزايد البحث عن الأرق على محرك البحث جوجل أكثر من أي وقت مضى في العام الماضي بسبب وباء كورونا.

وقال الدكتور أمير خان على لورين، أخصائي النوم، إن النوم الجيد ليلاً يمكن أن يساعد في كل شيء من الصحة العقلية إلى تعزيز الذكريات. وأضاف الدكتور أمير أنه لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على لياقتك ونشاطك.

نصائح للتغلب على الأرق وقلة النوم بسبب كورونااذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة

من المهم أن تستمع إلى ساعتك الجسدية، اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة ، سواء كنت متعبًا أم لا.

وبمرور الوقت، سوف يعتاد جسمك على دورة النوم هذه مرة أخرى، ويجب أن تكون في الفراش من ست إلى ثماني ساعات يوميا.

ويجب أن تكون غرفة نومك مساحة مريحة فإذا كان لديك أي شيء يذكرك بالعمل هناك، فيجب نقله إلى غرفة أخرى.

تأكد من أن درجة الحرارة مناسبة في غرفة النوم

درجة الحرارة المعتدلة من أهم النصائح للحصول على نوم جيد ليلاً، حيث قد يتسبب أي ارتفاع في درجة الحرارة في نوم مضطرب ليلاً، في حين أن البرودة ستجعل من الصعب عليك النوم أيضاً.

يساعدك تناول مشروبًا دافئًا مثل: الحليب أو الاستحمام بالماء الدافئ على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

تجنب الكافيين والنيكوتين

يعتبر تجنب الكافيين من أهم النصائح المعروفة لتحسين النوم، فلا يجب أن تتناول القهوة أو تدخن قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش في حين أن النيكوتين يمكن أن يريحك ، فهو في الواقع منشط لذلك يجب تجنبه أيضًا.