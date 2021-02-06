شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما أهمية أوميجا 3 للأطفال وما أضرار نقصها والأطعمة التى تحتويها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية هى أحد المتطلبات الأساسية لصحة الجسم، ويمثل سوء التغذية مصدر قلق كبير للناس حول العالم، خاصة بين الأطفال، لذلك من المهم جدًا زيادة الوعى بأهمية الأطعمة المغذية التى يحتاجها الأطفال على وجه التحديد والكميات المناسبة منها، وإذا كان الاهتمام الأكبر يتركز على الأطعمة الغنية بفيتامينات سى و(د) والمعادن مثل الحديد والماغنيسيوم للعناية بصحة الأطفال، فإن أحماض أوميجا 3 لا تحظى بهذا الاهتمام بالرغم من أهميتها، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

- أهمية أوميجا 3 لصحة الأطفال؟

أوميجا 3 هى أحماض دهنية أساسية تلعب دورًا رئيسيًا فى نمو الدماغ كما تساهم فى عملية بناء خلايا جديدة وتطوير الجهاز العصبى المركزى ونظام القلب والأوعية الدموية، كما أنها تلعب دورًا فى امتصاص العناصر الغذائية الأخرى فى الجسم وتحسن من وظيفة العين.

تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 تساعد فى إدارة الظروف النفسية والسلوكية للأطفال، حيث وفقًا لدراسة أجريت فى اليابان فإن الأطفال الذين يتناولون الأسماك (التى تعد أحد المصادر الرئيسية لدهون أوميجا 3) تحميهم من الإصابة بالاكتئاب، كما ربطت دراسات بين خصائص أوميجا 3 المضادة للالتهابات فى علاج حالات مثل السمنة والربو.

- ما هى كمية أوميجا 3 التى يحتاجها الأطفال؟

تختلف متطلبات أوميجا 3 التى يحتاجها الجسم وفقًا للعمر كما هو الحال بالنسبة لمعظم العناصر الغذائية، إليك كمية دهون أوميجا 3 التى يحتاجها الأطفال بناءً على عمرهم.

1- الأطفال حتى عمر سنة 0.5 جرام يوميًا.

2- الأطفال من سنة حتى 3 سنوات 0.7 جرام يوميًا.

3- الأطفال من سن 4 حتى 8 سنوات 0.9 جرام يوميًا.

4- الأطفال من سن 9 حتى 13 سنة 1.2 جرام (للذكور) و1.0 جرام (للإناث) يوميًا.

5- الأطفال من سن 14 حتى 18 سنة 1.6 جرام (للذكور) و1.1 جرام (للإناث) يوميًا.

- ما هى مخاطر نقص أوميجا 3؟

1- مشكلات فى الشعر والأظافر والجلد.

2- الشعور بالتعب ومشكلات فى النوم.

3- قلة التركيز والانتباه.

- ما هى أضرار استخدام المكملات الغذائية التى تحتوى على أوميجا 3 لدى الأطفال؟

من الممكن أن تُسبب المكملات الغذائية التى تحتوى على أوميجا 3 مثل زيت السمك آثارًا جانبية شائعة مثل رائحة فم كريهة وصداع وحرقة فى المعدة وغثيان وإسهال واضطرابات فى المعدة، لذلك يجب التأكد من إعطاء الطفل الجُرعة الموصى بها فقط لتقليل حدوث هذه الآثار الجانبية.

- ما هى مصادر الغذاء التى تحتوى على أوميجا 3 لتضمينها فى نظام طفلك الغذائى؟

يجب على الأمهات تضمين الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 للنظام الغذائى لأطفالهم لضمان حصولهم على الجرعة اليومية المناسبة من تلك الأحماض والتى تتركز فى الأطعمة التالية:

1- المأكولات البحرية المتمثلة فى سمك السلمون والسردين والماكريل والتونة الخفيفة المعلبة والرنجة والمحار والجمبرى.

2- لحم بقر.

3- مصادر نباتية مثل بذور الكتان والجوز وبذور الشيا وفول الصويا.