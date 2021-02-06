شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم، مصنّعي لقاحات كورونا إلى أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة على زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذراً من أن التقدم ضد الوباء قد يضيع بدون مزيد من الوصول إلى الجرعات.



وأفاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس الصحافيين أنّ عدد لقاحات كوفيد-19 التي تم تلقيح الناس بها تجاوز الآن 100 مليون لقاح تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وقال إن "بعض الدول قامت بالفعل بتلقيح نسب كبيرة من سكانها المعرضين لخطر أقل للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة".

وفي الوقت نفسه، قال إنّ "ما يقرب من 130 دولة بها 2,5 مليار شخص لم تقدم بعد جرعة واحدة".

ومن المتوقع أن تبدأ منصة كوفاكس، المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والهادفة إلى ضمان الوصول العالمي العادل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد، بشحن الجرعات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "ما لم نقمع الفيروس في كل مكان يمكن أن نعود في نهاية المطاف إلى المربع الأول".

وحضّ الدول على "تقاسم الجرعات بمجرد الانتهاء من تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن".

وذكر أنّ مصنّعي اللقاحات يتحملون أيضاً مسؤولية القيام بالمزيد، مؤكداً أنّ هناك حاجة إلى "زيادة هائلة في الإنتاج".

وأشار إلى عدد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها مصنّعو اللقاحات لزيادة إنتاجهم، بما في ذلك إصدار "تراخيص غير حصرية للسماح للمنتجين الآخرين بتصنيع لقاحهم"، وهو أمر تم القيام به سابقاً لتوسيع الوصول إلى علاجات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

وأشاد تيدروس بشركات مثل سانوفي ونوفارتيس التي قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستستخدم بنيتها التحتية للمساعدة على إنتاج لقاحات فايرز/بايونتيك، وحث الشركات الأخرى على اتباعها.

كما دعا إلى المشاركة الطوعية للبيانات والتقنيات للمساعدة على تمكين "الاستخدام الفوري لقدرة الإنتاج غير المستغلة والمساعدة في بناء قواعد تصنيع إضافية، خاصة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".

وقال إن "توسيع الإنتاج عالمياً سيجعل الدول الفقيرة أقل اعتماداً على التبرعات من الدول الغنية".

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية بمصنّعي اللقاحات الذين تعهدوا ببيع لقاحاتهم بسعر الكلفة، لكنه أضاف أن من واجبهم فعل المزيد.

وتابع: "بعد تلقي تمويل عام كبير، نشجع جميع الشركات المصنعة على مشاركة بياناتها وتقنياتها لضمان الوصول العالمي المنصف للقاحات".

وحضّ تيدروس مصنّعي اللقاحات على مشاركة بياناتهم مع منظمة الصحة العالمية بشكل أسرع لمساعدة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تسريع عملية منح تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للقاحات آمنة وفعّالة.