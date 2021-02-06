العالم يترقب إجازة لقاح أمريكي جديد من جرعة واحدة

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

يترقب العالم إجازة لقاح أمريكي جديد من جرعة واحدة، ليصبح ثالث لقاح تجيزه الولايات المتحدة بعد أن أجازت لقاحي «فايزر - بيونتيك» و«موديرنا».



واللقاح الثالث من إنتاج شركة «جونسون أند جونسون» التي تقدمت أمس لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) بطلب لإجازة لقاحها الجديد الذي يتسم بميزتين مهمتين من الناحية اللوجيستية، وهما إمكانية تخزينه في درجات حرارة المُبرِّدات العادية ما يسهّل عملية توزيعه، كما أنه يتكون من جرعة واحدة فقط، ليصبح الأول من نوعه. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتعهدت «جونسون أند جونسون» شحن 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو.

وبحسب النتائج الأولية للتجارب السريرية التي أعلنتها الشركة والتي أجريت على نحو 44 ألف شخص في 8 دول، فإن اللقاح كان فعالاً بشكل عام بنسبة 66 في المائة، بينما ترتفع فاعليته إلى 85 في المائة من حيث قدرته على الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس.

في غضون ذلك، تراجع عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس {كورونا} في العالم للأسبوع الثالث على التوالي، ليبلغ أدنى مستوياته منذ أواخر أكتوبر.