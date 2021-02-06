سلالة متحورة من كورونا تصيب مريضا مجددا بعد ستة أشهر

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أصابت سلالة متحورة من فيروس كورونا ظهرت في جنوبي كاليفورنيا مريضا كان قد تعافى من إصابة بالفيروس الصيف الماضي.



وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إن السلالة الناشئة الجديدة- التي يطلق عليها اسم "كال.20 سي"/ CAL.20C / تم العثور عليها الشهر الماضي لدى الشخص الذي ثبتت إصابته بسلالة سابقة من الفيروس في يوليو.

وقالت ستاسيا وايمان، العالمة في معهد الجينوم المبتكر بالجامعة: "من المهم حقًا أن السلالة /كال.20 سي/ التي يبدو أنها أصابت ما لا يقل عن ثلث الحالات /في كاليفورنيا/ كان قادرة على إصابة شخص ما كان قد أصيب من قبل".

وقالت وايمان: "كان الحمل الفيروسي لهذا الشخص مرتفعاً للغاية".

وفي مجموعة واحدة من 95 من الجينومات الفيروسية التي تم جمعها بين 4 نوفمبر و 21 يناير، وجد باحثو المعهد أن 26 % منهم مصابون بالسلالة /كال.20 سي/ الجديدة.

ووفقًا للباحثين في مركز سيدار سيناي الطبي في لوس انجليس، تختلف السلالة /كال.20 سي/ عن السلالة الأكثر عدوى المتحورة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا- المعروفة باسم/ بي.1.1.7/ التي تنتشر الآن أيضًا في الولايات المتحدة.