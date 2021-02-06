بعد 6 أشهر من تعافيه.. سلالة كورونا المتحورة تصيب مريضا مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصابت سلالة متحورة من فيروس كورونا ظهرت في جنوبي كاليفورنيا، مريضا كان قد تعافى من إصابة بالفيروس الصيف الماضي.

وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إن السلالة الناشئة الجديدة- التي يطلق عليها اسم "كال.20 سي" (CAL.20C) تم العثور عليها الشهر الماضي لدى الشخص الذي ثبتت إصابته بسلالة سابقة من الفيروس في تموز/يوليو الماضي.



وقالت ستاسيا وايمان، العالمة في معهد الجينوم المبتكر بالجامعة: "من المهم حقًا أن السلالة (كال.20 سي) التي يبدو أنها أصابت ما لا يقل عن ثلث الحالات في كاليفورنيا كان قادرة على إصابة شخص ما كان قد أصيب من قبل".

وقالت وايمان: "كان الحمل الفيروسي لهذا الشخص مرتفعاً للغاية".

وفي مجموعة واحدة من 95 من الجينومات الفيروسية التي تم جمعها بين 4 تشرين الثاني/نوفمبر و21 كانون الثاني/يناير، وجد باحثو المعهد أن 26 % منهم مصابون بالسلالة (كال.20 سي) الجديدة.

ووفقًا للباحثين في مركز سيدار سيناي الطبي في لوس انجليس، تختلف السلالة (كال.20 سي) عن السلالة الأكثر عدوى المتحورة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا- المعروفة باسم (بي.1.1.7) التي تنتشر الآن أيضًا في الولايات المتحدة.