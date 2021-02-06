شكرا لقرائتكم خبر عن شرب كوب قهوة فى الأسبوع يحمى قلبك ويقلل من خطر الموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن شرب فنجان واحد من القهوة أسبوعيًا يمكن أن يساعد في حماية القلب وتقليل خطر الموت المبكر، وأظهر البحث المنشور في مجلة Stroke الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن الناجين من النوبات القلبية يمكن أن يستفيدوا بشكل خاص من شرب القهوة، وفقا لتقرير لموقع insider.

وأوضحت الدراسة أن شرب القهوة بانتظام، حتى بكميات صغيرة، مرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، خاصة بالنسبة للناجين من النوبات القلبية، ولكن أيضًا للبالغين الأصحاء، نظر باحثون من جامعة أوساكا وجامعة تسوكوبا وجامعة هوكايدو في اليابان في بيانات أكثر من 46الف بالغ ياباني، وتتبعوا عادات شرب الشاي والقهوة والنتائج الصحية.

ووجدوا، بشكل عام، أن أولئك الذين شربوا فنجانًا واحدًا على الأقل من القهوة أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14٪ لأي سبب أثناء الدراسة، وبالنسبة للناجين من النوبات القلبية، كان التأثير أقوى، حيث قلل من خطر الموت المبكر بنسبة 22٪.

المجموعة الوحيدة التي لم تستفد من شرب القهوة هم الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، ووجد الباحثون أنهم يستفيدون بشكل أفضل من شرب الكثير من الشاي الأخضر على الأقل سبعة أكواب في اليوم تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 62٪، بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، لا يبدو أن الشاي الأخضر له تأثير مختلف على النتائج الصحية.

ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي هو أن القهوة والشاي غالبًا ما يتم تناولهما بدون حليب أو سكر في اليابان، وهو ما قد يكون مهمًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، وقال الدكتور هيروياسو إيزو ، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ الصحة العامة بجامعة أوساكا ، في بيان صحفي: "إن أفضل طريقة لتحضير هذه المشروبات هي عدم وجود كمية غير ضرورية من السكريات المضافة".

القهوة والشاي لهما فوائد كثيرة

تشير الدراسات السابقة إلى أن القهوة والشاي من جميع الأنواع تحتويان على نسبة عالية من المغذيات النباتية والمركبات النباتية المفيدة لصحتنا، وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن الشاي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، لأنه غني بنوع معين من المغذيات الدقيقة تسمى الفلافانول توجد أيضًا في التفاح والتوت.

القهوة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الصحية، حيث تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة، تحتوي كل من القهوة والشاي على بعض الكافيين، والذي يمكن أن يكون له فوائد صحية مثل المزيد من الطاقة والتمثيل الغذائي الصحي، ولكن أيضًا آثار جانبية مثل الغثيان أو التوتر عند تناول جرعات عالية، ومع ذلك، فإن الكافيين الموجود في الشاي منخفض بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يسبب مشاكل صحية.