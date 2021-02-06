شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تحذيرية قد تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء، فلا توجد علامات وأعراض محددة لهذا السرطان حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، ويعتبر هذا المرض الأكثر فتكًا بالنساء، ولكن تبقى هناك علامات مبكرة تحذيرية للإصابة بهذا المرض يجب الانتباه إليها من أجل الكشف المبكر عنه وعلاجه على الفور، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 7 علامات تحذيرية تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم: 1- نزيف مهبلى غير طبيعى

تعانى النساء المصابات بسرطان عنق الرحم فى الغالب من نزيف مهبلى غير طبيعى، قد يحدث هذا النزيف أثناء الجماع أو الحيض وغيرها، وقتها يستدعى الأمر زيارة الطبيب من أجل الفحص.

2- الشعور بآلام أثناء التبول

فى بعض الحالات، تواجه النساء إحساسًا مؤلمًا أثناء التبول وقد يكون ذلك مؤشرًا لإصابتها بسرطان عنق الرحم، حيث يعتبر هذ العرض أكثر شيوعًا للإصابة بهذا المرض.

3- آلام فى الحوض

عادة ما تتجاهل النساء آلامهن وخاصة تلك التى تشعر بها فى الحوض لأنها تعتبرها تقلصات وأوجاع طبيعية بسبب الدورة الشهرية، ولكن القلق يكمن فى الشعور بتلك الآلام فى أوقات أخرى وقتها لابد من أخذ هذا الأمر على محمل الجد فقد يكون ذلك مؤشرًا لإصابتك بسرطان عنق الرحم.

4- مشاكل أثناء الجماع

تشعر المرأة بآلام وعدم الشعور بالراحة أثناء الجماع وقد تعتبر علامة لإصابتها بسرطان عنق الرحم، ولكن يجب وقتها زيارة الطبيب للتأكد من ذلك.

5- طول فترة الدورة الشهرية وكثافتها

تتراوح مدة الدورة الشهرية بين 5-8 أيام ، وإذا استمرت لفترة أطول من هذه الأيام فهى علامة تنذر بالخطر، أيضًا إذا كان تدفق الحيض أثقل من المعتاد وقتها لابد من استشارة الطبيب فقد تعانين من سرطان عنق الرحم.

6- تكرار دخول الحمام

إذا كانت لديك رغبة قوية فى التبول بشكل متكرر فقد تعانى من سرطان عنق الرحم، خاصة إذا استمر هذا الوضع لأكثر من أسبوع، لذلك لابد وقتها من إجراء الفحوصات المناسبة لمعرفة سبب ذلك.

7- إفرازات مهبلية غير طبيعية

غالبًا ما تعانى أى سيدة من إفرازات مهبلية، ولكن إذا لاحظتِ تغيرًا جذريًا على مدار فترة زمنية فقد يكون هذا من أولى علامات الإصابة بسرطان عنق الرحم.