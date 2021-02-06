شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين عدوى العين الفيروسية والبكتيرية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين الوردية والمعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة، هي عدوى تسبب التهاب الملتحمة، وهو غشاء رقيق يبطن السطح الداخلي للجفون والجزء الأبيض من مقلة العين، ويشار إلى الحالة بالعين الوردية بسبب احمرار عينك عند الإصابة، ويمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل الحكة والتورم.

ووفقا لتقرير لموقع insider، العين الوردية الفيروسية والبكتيرية هما الشكلان الأكثر شيوعًا لهذه الحالة على الرغم من أنها تشترك في العديد من الأعراض، إلا أن هناك العديد من الاختلافات التي تساعد في التمييز بين هذين الشكلين من التهاب الملتحمة، وتقدم السطور التالية الاختلافات بين العين الوردية الفيروسية والبكتيرية.

الاختلافات الرئيسية بين العين الوردية الفيروسية والبكتيرية

غالبًا ما تحدث الإصابة بالعين الوردية الفيروسية بسبب الفيروسات الغدية هذه هي نفس الفيروسات المسئولة عن نزلات البرد وبعض التهابات الجهاز التنفسي، هذا هو السبب في أن نزلات البرد تصاحب غالبًا هذا النوع من العين الوردية.

العين الوردية الفيروسية معدية ويمكن أن تنتشر بسهولة يميل هذا الشكل من العين الوردية إلى الشفاء من تلقاء نفسه في غضون يومين أو أسبوع أو أسبوعين.

فيما تتسبب بكتيريا العين الوردية البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي العقدية أو المكورات العنقودية الذهبية تعتبر العين الوردية البكتيرية معدية أيضًا ويمكن أن تنتشر من شخص لآخر، إذا تُركت بمفردها ، يجب أن تبدأ حالة خفيفة من العين الوردية البكتيرية في الشفاء من تلقاء نفسها في حوالي 7 إلى 10 أيام ومع ذلك ، فإن استخدام المضادات الحيوية لعلاجه يمكن أن يبدأ في تخفيف الأعراض في غضون 24 ساعة فقط.

الأعراض

تلون الصلبة باللون الوردي ، وهي الجزء الأبيض من عينيك، تمزق، حكة، تورم العين، إحساس حارق.

كيف تتحقق مما إذا كان لديك عين وردية فيروسية أو بكتيرية

هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند محاولة اكتشاف ما إذا كنت تعاني من العين الوردية الفيروسية أو البكتيرية.

هل لديك إفرازات بالعين؟ قد تسبب العين الوردية الفيروسية تدفق المياه لعينيك ، ولكن غالبًا ما تسبب العين الوردية البكتيرية إفرازات صفراء أو خضراء سميكة، فغالبًا ما تؤدي الحالة الفيروسية إلى إفرازات مائية أكثر ، بينما تؤدي الحالة البكتيرية إلى إنتاج المزيد من القيح و" القشرة ".

ما مدى احمرار عينيك؟ في بعض الحالات ، تبدو عيون الشخص المصاب بالعين الوردية البكتيرية أكثر احمرارًا من عيون الشخص المصاب بالعين الوردية الفيروسية، عادةً ما تبدأ العين الوردية الفيروسية في عين واحدة ، بينما تظهر العين الوردية البكتيرية في كلتا العينين ومع ذلك ، يمكن أن يبدأ كلاهما في عين واحدة وينتشران إلى الأخرى.

هل لديك عدوى أخرى؟ غالبًا ما تبدأ العين الوردية الفيروسية بنزلة برد أو عدوى فيروسية أخرى في الجهاز التنفسي ، بينما غالبًا ما تحدث الإصابة بالعين الوردية الجرثومية بسبب التهاب في الأذن أو عدوى الجهاز التنفسي البكتيرية.

من أكثر المؤشرات شيوعًا للإصابة بالفيروس المسبب للعين الوردية عندما تكون مصحوبة بنزلات البرد في هذه الحالة ، قد تعاني أيضًا من أعراض البرد مثل السعال أو التهاب الحلق.

كيف حصلت عليها؟ يمكن أن تنتقل العين الوردية الفيروسية عندما يعطس الشخص أو يسعل ، وتصل القطرات إلى عينيك.

ومع ذلك ، فإن الإصابة بالعين الوردية الجرثومية أكثر شيوعًا عن طريق لمس عينيك بأيدي متسخة ، أو استخدام مكياج قديم غير نظيف ، أو مشاركة منتجات العناية بالعيون مع شخص مصاب بالعين الوردية.

طرق العلاج

عادةً ما يتكون علاج العين الوردية الجرثومية من مرهم أو دواء مضاد حيوي يصفه طبيب العيونتختفي العين الوردية البكتيرية بعد حوالي 24 ساعة من بدء العلاج لها.