فوائد الزيتون على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - سامية سيد - يحتوى الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض والأوبئة، حيث يحتوى الزيتون على مواد مضادات للأكسدة، وتشير الدراسات إلى أنها مفيدة للقلب وقد تحمي من هشاشة العظام والسرطان.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للزيتون فوائد صحية عديدة منها:

فوائد الزيتون على صحة الجسم

1: يحتوى الزيتون على حمض الأوليك الذى يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، قد يساعد حتى في محاربة السرطان.

2:يعتبر الزيتون الأسود مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو أمر مهم لخلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين.

3: يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، كما انه يحد من خطر الاصابة بالسكتات القلبية ويدعم شرايين القلب.

4:يحتوى الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجها المناعى ومقاومة العدوى والفيروسات .

5:يعتبر الزيتون من أفضل الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والذاكرة ويعمل على الوقاية من أمراض الزهايمر والخرف، ويساعد الاطفال على النشاط والتركيز.

6:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحد من خطر الاصابة بالالتهابات والاضطرابات الهضمية المختلفة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت التى تستخدم فى تجميل الشعر والبشرة وحمايتهم من الامراض الجلدية المختلفة ومن أهم فوائده

1:يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من القشرة والتهابات فروة الراس.

2:يساعد زيت الزيتون على نمو الشعر وكثافته، وذلك نظرا لاحتوائه على عناصر وفيتامينات هامة لنمو الشعر وقوته.

3:يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

4:يعزز صحة البشرة ويعمل على نضارتها وجمالها ووقايتها من الجفاف.

5:يحارب البقع الداكنة وحب الشباب ويحافظ على نضارة البشرة.