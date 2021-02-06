شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح مدى صحة التوقف عن دواء «الكوليسترول» قبل إجراء التحاليل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر مدى صحة التوقف عن تناول جرعة دواء الكوليسترول قبل إجراء تحليل.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه من الخطأ التوقف عن جرعة الدواء في الليلة السابقة لتحليل الكوليسترول.
تجدر الإشارة إلى أنه من عوامل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الوزن الزائد وقلة ممارسة الرياضة والتدخين وارتفاع ضغط الدم.
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