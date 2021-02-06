شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عقار يحتوى على هرمون الأستروجين فى علاج مضاعفات التصلب المتعدد البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية نجاح عقار يحتوى على مركب مستقبلات هرمون الاستروجين يسمى إندازول كلوريد على تحسين الرؤية لدى مرضى التصلب المتعدد، نُشرت الدراسة ، التي أجريت على الفئران المصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد في مجلة Brain Pathology العلمية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience مرض التصلب العصبي المتعدد ، هو مرض يزيل فيه الجهاز المناعي أو يأكل الغطاء الواقي للأعصاب ويتم إزالة الميالين من العصب البصري وأجزاء أخرى من الجهاز البصري نتيجة لذلك ، يعاني ما يقرب من 50٪ من مرضى التصلب العصبي المتعدد من التهاب العصب البصري ، ويعاني جميع مرضى التصلب المتعدد تقريبًا من ضعف في الرؤية في مرحلة ما أثناء تطور المرض يمكن أن تشمل الأعراض ألم العين ، وعدم وضوح الرؤية ، وفقدان الرؤية التدريجي الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى ، من بين إعاقات بصرية أخرى.

ينقل العصب البصري ، وهو عبارة عن حزمة من الأعصاب الميالينية بشدة تقع في الجزء الخلفي من العين ، المعلومات المرئية من شبكية العين إلى مراكز الرؤية في الدماغ من خلال النبضات الكهربائية، يعمل الميالين كمادة عازلة تعمل على تسريع نقل هذه النبضات الكهربائية يؤدي فقدان الميالين الجزئي إلى إبطاء نقل المعلومات المرئية ؛ قد يؤدي فقدان المايلين الشديد إلى إيقاف الإشارة تمامًا.

استخدم الباحثون عقار IndCl لتقييم تأثيره على إزالة الميالين من محاور المسار البصري تسبب العلاج في إعادة الميالين وتخفيف بعض الأضرار التي لحقت بالمحاور مما أدى إلى تحسن وظيفي جزئي في الرؤية.

قالت سيما تيواري وودروف ، أستاذة العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "لقد تم عرض IndCl سابقًا في الفئران للحد من الإعاقة الحركية ، وزيادة تكوّن النخاع ، والحماية العصبية في الحبل الشوكي والجسم الثفني". .

وتظهر نتائج الدراسة أن العصب البصري والجهاز البصري ، اللذان يخضعان للالتهاب الشديد وإزالة الميالين وتلف محور عصبي ، قادران على استعادة بعض الوظائف مع علاج IndCl مع تخفيف ناجح للالتهاب وزيادة في إعادة الميالين. "