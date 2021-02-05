موجز الخليج 365 للسيارات.. أزمة "رقائق" وأول كهربائية من موستانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

انضمت شاحنة فورد F-150 لقائمة ضحايا نقص الرقائق التقنية على مستوى العالم، بعد أن اتخذت فورد قرارا بتخفيض معدل تصنيع الشاحنة للنصف.

أعلنت فورد عن ظهور أول نسخة كهربائية من موستانج خلال فبراير الحالي، التي تحمل اسم "ماتش إي".

عرفت مكعبات لوجو بمحاكاتها للعديد من الماكينات والمركبات بعالم صناعة السيارات والطائرات

كان من حسن حظ عشاق السيارات أن يشهد السوق مجموعة موديلات بدأت مسيرتها كسيارات للسباقات، ثم توفرت منها نسخا للقيادة الميدانية.

ضمن أفخم الموديلات التي تطرحها ماركة مرسيدس للأسواق خلال عام 2021، تأتي النسخة الأحدث من طراز G-CLASS ضمن فئة SUV المجهزة لـ6 ركاب.

