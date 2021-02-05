شكرا لقرائتكم خبر عن أول سباق للسيارات الطائرة في الجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم الإعلان عن تنظيم سباق للسيارات الطائرة في الجو، وهو الأول من نوعه، يعتمد السباق على السيارات الطائرة التي ستكون قيادتها عن بُعد.

تقدر السرعة القصوى لهذه المركبات الطائرة في السباق 120 كيلومترًا في الساعة، ومن المقرر أن ينطلق السباق هذا العام، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تم تطوير السيارات الطائرة من قبل شركة «ألودا أيرونوتيك» وخبراء من شركات عالمية كبيرة، من بينها «بوينغ» و«رولز رويس«و»ماكلارين«و»جاكوار«و»لاند روفر«.

يذكر أن السيارات الطائرة مزودة بـ«رادار» حديث يمكنها من تفادي الاصطدام بأي أجسام غريبة أو عربات أخرى في الجو.

أول سباق للسيارات الطائرة في الجو

وتم اختيار اسم تقني لهذه السيارات الطائرة وهو «Airspeeder MK»، وأصبحت أكثر تطورا من «Airspeeder MK2» التي جرى الإعلان عنها، في وقت سابق من سنة 2021.

وزادت قوة المركبة الطائرة الجديدة بنسبة 95 في المئة، في حين أن وزنها لم يزد إلا بنسبة خمسين في المئة.

أول سباق للسيارات الطائرة في الجو

تتميز هذه السيارات بالإقلاع بشكل عمودي ثم تنطلق في مسارها محلقة في السماء، وعندما تنتهي الرحلة، تهبط أيضا بطريقة عمودية مثلما أقلعت.