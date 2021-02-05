شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطانى يكشف: الآثار الجانبية للجرعة الأولى للقاحات تدرب جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت بعض القصص الخاصة بالأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا ومرضوا بعد ذلك، الكثير من الخوف، حيث يزعم البعض أن هذه علامة على خطر يحيط بالجرعات.

ومع ذلك وفقا لتقرير صحيفة ديلى ستار" dailystar" ، فعلى الرغم من أن هناك فرصة ضئيلة لأن تشعر بالتعب بعد تلقيحك، فقد يكون هذا في الواقع علامة جيدة.ووفقا للتقرير، لا يحتوي أي من اللقاحين المتاحين حاليًا في المملكة المتحدة على فيروسات كاملة ، حيث تحفز لقاحات استرازينيكا اكسفورد وفايزر بيونتك استجابة مناعية قوية ، مصممة لحمايتك ، ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل القشعريرة والحمى والصداع.



مرض بعد لقاح كورونا

نظام المناعة في الجسم متقدم بما يكفي ليس فقط لتحديد ما إذا كانت هذه الخيط الجرثومي هي شيء معتاد عليه، ولكنه قادر أيضًا على تحديد مدى ضرره، و يمكن أن يفرق بين الفيروسات والطفيليات ، مع استعادة الأنسجة التالفة.

ما يجعل هذه اللقاحات فعالة للغاية هو قدرتها على أخذ نسخة أكثر أمانًا من العامل الممرض إلى الجهاز المناعي للشخص ، مما يؤدي على الفور إلى تنشيط الجهاز المناعي.

العامل الممرض داخل اللقاح مطلوب لضمان استجابة الجهاز المناعي ، لأنه لن يتفاعل إلا إذا تم خداعه للاعتقاد بأن الجسم مصاب بالعدوى الضارة.

تنشأ "الآثار الجانبية" لـ كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التعب في الواقع من جهاز المناعة في الجسم الذي يحاول صد الفيروس ، وليس الفيروس نفسه، وتشمل الآثار الجانبية للقاح الفعلي تورمًا في موقع الحقن ، بالإضافة إلى التهاب العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية - في بعض الحالات النادرة ، تؤدي استجابة الجسم للقاح إلى الإصابة بالحمى.

فيما يتعلق بالآثار الجانبية الخطيرة ، فإن الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد) ومتلازمة غيلان باريه (تلف الأعصاب بسبب الالتهاب) هما استجابتان تمت مناقشتهما على نطاق واسع ، ولكن من المهم ملاحظة حدوثهما عند تكرار أقل من واحد من 500000 جرعة.

يركز العلم وراء اللقاح بشكل أساسي على فصل بروتين سبايك من فيروس كورونا ووضعه داخل اللقاح ، إذا كان بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للوصول إلى الخلايا - ولكن إذا كان البروتين السنبلة بدون باقي الفيروس يتم جعله غير ضار إلى حد ما.

ومع ذلك ، نظرًا لأن الجسم غير معتاد على التعامل مع كل من بروتين السنبلة وبقية محتويات اللقاح ، فإنه ينتج استجابة مناعية يمكن أن تشعر غالبًا بالمرض، و يعمل الجهاز المناعي بلا توقف، ويمكن أن تلتهب الخلايا.

وفقًا لماثيو وودروف ، المدرب في مركز Lowance للمناعة البشرية بجامعة إيموري، فأن الكثير سيعانى من آثار جانبية ، إلا أن هذا أمر جيد، حيث يذكر الخبراء أن هذه علامات على أن اللقاح يقوم بما تم تصميمه للقيام به وهو تدريب جهاز المناعة على الاستجابة بشكل مناسب ".