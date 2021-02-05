شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تجارب المرحلة الأولى والثانية تدعم استخدام لقاح CoronaVac لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الباحثون في الصين عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية التي تُظهر أن لقاح كورونا فاك مرشح جيد التحمل بين الأفراد الأكبر سنًا، ويولد بشكل فعال استجابات الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا .

CoronaVac هو لقاح كورونا معطل طورته شركة الأدوية الصينية Sinovac Life Sciences ومقرها بكين ، الصين.

كتب الفريق في مجلة The Lancet Infectious Diseases أن هذا هو التقرير الأول عن لقاح كورونا المعطل الذي تم اختباره على كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا أو أكبر)، والنتائج تدعم استخدامه في هذه الفئة من كبار السن.

وقال Weidong Yin من شركة Sinovac Biotech وزملاؤه إن جميع ردود الفعل السلبية للقاح كانت خفيفة أو معتدلة في الشدة، وأكثرها شيوعًا هو الألم في موقع الحقن.



تجارب لقاح كوفاك

ولكن في نفس الوقت قال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الآن لاختبار فعالية Coronavac في الوقاية من COVID-19 لدى كبار السن.

وكانت الأبحاث قد أظهرت أن الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من كورونا ، خاصة إذا كانوا يعانون من ظروف صحية أساسية، لذلك هناك حاجة ماسة للقاح الذي يحمي كبار السن من فيروس كورونا.

ومع ذلك ، غالبًا ما تنخفض الاستجابة للتطعيم بين كبار السن بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر والتي تؤثر على كل من الجهاز المناعي الفطري والتكيفي - وهي ظاهرة تسمى التقلص المناعي.

تفاصيل الدراسة

أجرى الفريق تجربة إكلينيكية عشوائية، خاضعة للتحكم الوهمي ، للمرحلة الأولى والثانية لتقييم السلامة والتحمل لـ CoronaVac لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وأكثر.

تضمنت المرحلة الأولى 72 مشاركًا ، يبلغ متوسط ​​أعمارهم 65-8 سنوات ، والذين تم تسجيلهم في الفترة ما بين 22 مايو و 1 يونيو 2020، وشملت المرحلة الثانية 350 مشاركًا ، تتراوح أعمارهم بين 66 ـ 6 سنوات ، مسجلين في الفترة ما بين 12 يونيو و 15 يونيو ، 2020.

بالنسبة للمرحلة الأولى ، تم إجراء دراسة تصعيد الجرعة مع المشاركين الذين تم تعيينهم بشكل عشوائي لتلقي 3 ميكروجرام أو 6 ميكروجرام جرعات من CoronaVac أو الدواء الوهمي لمدة 28 يومًا على حدة.

بالنسبة للمرحلة 2 ، تم تعيين المشاركين عشوائياً لتلقي جرعة 1-5 ميكروغرام أو 3 ميكروجرام أو 6 ميكروجرام من CoronaVac أو الدواء الوهمي لمدة 28 يومًا على حدة.

وجد الباحثون أن لقطتين من CoronaVac كانت آمنة وجيدة التحمل بجرعات 1-5 ميكروجرام و 3 ميكروجرام و 6 ميكروغرام بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.

ما هو لقاح CoronaVac

على الرغم من عدم توفر نتائج الفعالية بعد ، فقد أثبتت الدراسات أن هذه اللقاحات تحفز استجابات الأجسام المضادة المعادلة ضد فيروس كورونا، ولديها ملفات تعريف أمان جيدة.

أبلغ الباحثون سابقًا عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لـ CoronaVac في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا، وأظهرت النتائج أن CoronaVac كان جيد التحمل وأدى إلى استجابات خلطية ضد الفيروس.